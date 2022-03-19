ضبط 60 ألف وحدة زريعة «طوبار» محملة على سيارتين بكفر الشيخ

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارتين محملتين بنحو 60 ألف وحدة زريعة «طوبار»، اليوم السبت، جرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة لهيئة الثروة السمكية، بناءً على توجيهات المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية

وأكدت السكرتير العام المساعد، في تصريحات لها قبل قليل، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون مع مديرية الأمن، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

حملات لضبط الزريعة المخالفة في كفر الشيخ

وشددت على شن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيدةً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

وجرى في وقت سابق قبل عدة أيام، ضبط ضبط سيارتي نقل محملتين بنحو 12700 وحدة زريعة أسماك «طوبار» حية، صغيرة الحجم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983.

ويجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين، وإعادة ضخ الزريعة ببحيرة البرلس، فضلاً عن تغريم مرتكبي مثل هذه الوقائع، والتحفظ على السيارة التي يجرى ضبطها محملة بالزريعة.