ضبط 12700 وحدة زريعة أسماك في كفر الشيخ بدون تصريح

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارتي نقل محملتين بـ 12700 ألف وحدة زريعة أسماك طوبارحية صغيرة الحجم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983.

ضبط السيارة بمنطقة واقعة شمال البرلس

وتمكنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، من ضبط السيارة بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولي الساحلي، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

محافظ كفر الشيخ: تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارتين.

شن حملات متعددة لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

يذكر أن موظفي مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، تمكنوا من ضبط سيارة نقل محملة بـ 3500 ألف وحدة زريعة أسماك بوري حية صغيرة الحجم، بدون تصريح، مخالفة لقانون الصيد 124 لسنة 1983، حيث تم ضبط السيارة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولي الساحلي.