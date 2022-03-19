عمومية «فيصل الإسلامى»: ارتفاع صافى ربح البنك فى 2021 بنسبة 30%

ترأس الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى، اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، حيث اعتمدت الجمعية كلاً من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالى 2021، وأقرت توزيعاً نقدياً نسبته 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكى، وذلك بقيمة 8 سنتات (تعادل 1٫257 جنيه) لكل سهم بعد خصم الزكاة، وصادقت الجمعية فى نفس الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة فى نهاية 2021، وكذا حساب الموارد والمصارف.

الأمير عمرو الفيصل: مبادرات «المركزى المصرى» وفَّرت بيئة عمل مواتية للبنوك

وأثنى الأمير عمرو آل سعود على القرارات والمبادرات التى يتخذها البنك المركزى المصرى والتى كان لها مردود إيجابى فى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع المصرفى المصرى وتوفير بيئة عمل مواتية للبنوك، ومن ضمنها بنك فيصل الإسلامى الذى حقق نمواً قوياً فى مختلف مجالات العمل المصرفى انعكس على تحقيق صافى أرباح بلغت 2682.9 مليون جنيه عن 2021 بارتفاع 30% عن عام 2020، وهو ما أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم، فضلاً عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة.

وأكد أهمية دور البنوك فى دعم مجالات المسئولية المجتمعية، خصوصاً فى ظل الأزمات المتتالية التى يشهدها العالم، وآخرها الحرب الروسية - الأوكرانية وما يترتب عليها من آثار تضخمية تزيد من معاناة فئات المجتمع الأَولى بالرعاية، بما يحتم على البنوك توجيه المزيد من مساهماتها إلى هذه المجالات، وتوسيع نطاق المستفيدين منها لتوفير حياة كريمة لهم.

عبدالحميد أبوموسى: نجاحنا فى تحقيق معدلات نمو إيجابية يعكس حجم ومكانة البنك بالسوق

وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2021م، أوضح عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، نجاح البنك فى تحقيق معدلات نمو إيجابية فى جميع الأنشطة المالية والمصرفية ليعكس حجم ومكانة البنك بالقطاع المصرفى المصرى، وذلك بفضل السياسات التى تنتهجها الإدارة فى توفير حلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات عملاء البنك وتتوافق مع أسس وضوابط العمل المصرفى الإسلامى، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 11.3 مليار جنيه، وذلك بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، ومعدلها 17.7% عن عام 2020، وهو ما ترتبت عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 5.44 مليار جنيه، مقابل 4.88 مليار عن عام 2020، مرتبةً ارتفاعاً فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالى أرباح عام التقرير بنحو 7655.6 مليون جنيه، حيث تضمن هذا الإجمالى أرباحاً محتجزة بقيمة 4972٫7 مليون جنيه، أما الباقى، وقدره 2682.9 مليون جنيه، فهو يمثل صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2021، والذى أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم، لتصل حصة المساهمين فى الأرباح إلى 763٫8 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالى أصول البنك وصل فى نهاية 2021 إلى 131 مليار جنيه مصرى، مسجلاً زيادة 14% خلال العام، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية نحو 109.6 مليار جنيه، بزيادة 13%، وتتوزع أرصدة هذا البند على ما يقرب من مليونى حساب يديرها البنك لصالح عملائه، ونجح البنك فى زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبلغ نسبتها من محفظة البنك 29% بنهاية 2021.

البنك يواصل التزامه بالقواعد الرقابية

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل، إن الإدارة تحرص على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبَل البنك المركزى المصرى، وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية 2021 نحو 32.2%، مقابل حد أدنى رقابى 12٫5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية»، فقد جاء بنحو 11٫3%، مقابل 3% حداً أدنى مقرراً.

وقال إن البنك، وفقاً لخطته المعتمدة لعام 2022، يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تراعى الضوابط الشرعية وتغطى جميع قطاعات النشاط الاقتصادى، لا سيما القطاعات الإنتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2022 قدره 13.3% فى أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء، وتحقيق نمو فى إجمالى أصول البنك بمعدل 12%، ليصل فى نهاية 2022 إلى 146.8 مليار جنيه، أما أرصدة الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 13.5% لتصل فى نهاية العام إلى 124.4 مليار جنيه.