أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بـ3 بنوك قبل ساعات من إقرارها

ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي سيشهد إقرار سعر الفائدة، والتي من المتوقع الإبقاء على تثبيتها للمرة السابعة على التوالي، بحسب خبراء اقتصاديين.

وأعلنت اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 5 أغسطس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة، وسبق ذلك خمس اجتماعات عقدت في عام 2021، حيث تم الإبقاء على متوسط سعر الفائدة عند 8.25% على الإيداع، و9.25% على الإقراض.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية السابقة في شهور ديسمبر وفبراير ومارس وأبريل بعد ما تم خفضها 4% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 إجراءً استباقيًا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية فى البنوك الحكومية العاملة فى السوق المصري.

سعر الفائدة في البنك الأهلي

- يتيح البنك الأهلى فتح حسابات التوفير بقيمة تتراوح بين 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه ذات عائد شهري بفائدة 3.2%.

- يقدم أكبر عائدًا شهريًّا 4.2% على حساب التوفير الذي يتراوح بين 5000 جنيه حتى 100 ألف جنيه.

- عند فتح حساب بقيمة تترواح بين 100 و500 ألف جنيه يتم احتساب عائد شهري 4.75%، وعلى القيمة الأكثر من 500 ألف جنيه، يصرف فائدة شهرية 5.25%.

- يقدم البنك الشهادة الخماسية ذات العائد المتغير بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، ويصرف لها عائد 10.25%.

الودائع فى البنك الأهلى

- يتيح البنك الأهلى ودائع بدوريات صرف متنوعة بحد أدنى 1000 جنيه لفتح الوديعة، لتترواح المدة من سنة وحتى 7 سنوات.

- يكون العائد الشهري 3.68%، والعائد ربع سنوي 3.695%، ونصف السنوي 3.715%، والسنوي 3.750%.

سعر الفائدة في بنك مصر

- حساب توفير بقيمة تتراوح بين 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه بعائد شهري، ربع سنوي، ونصف سنوي وسنوي 3%، و3.25%، و3.375%، 3.5%.

- حساب توفير بقيمة تترواح بين 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه يقدم عوائد شهرية، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عند 3.25%، و3.5%، و3.625%، و3.75%.

شهادات الادخار بالجنيه فى بنك مصر

- يقدم بنك مصر الشهادة الثلاثية القمة بعائد شهري 11%، والشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع سنوية 8.25%.

- يقدم بنك مصر وعاء ادخاريًّا بعائد ثابت شهري 9%، وعائد سنوي 9.5%، على أن يكون شراء الشهادة بحد أدنى 1200 جنيه.

سعر الفائدة في بنك القاهرة

- يقدم بنك القاهرة عائد على حسابات التوفير التى يتم فتحها بقيمة تترواح بين 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه، الحصول على 3.25% عائد شهري، و3.4% عائد ربع سنوي، و3.5% عائد نصف سنوي، و3.6% عائد سنوي.

- حساب توفير بقيمة تتراوح بين 100 ألف جنيه حتى مليون يستطيع الحصول على عائد 3.4% شهري، 3.5 ربع سنوي، 3.6 نصف سنوي، 3.75 عائد سنوي، عند فتح حساب بقيمة تتخطي المليوني جنيه يحصل على عوائد ربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية 7.25، و7.5، و7.75 على التوالي.

- يقدم بنك القاهرة ودائع طويلة وقصيرة الأجر تبدأ من أسبوع حتى 10 سنوات، وفي حال كانت الوديعة لمدة 7 أيام حتى 15 يومًا يكون العائد 2.75% يصرف في نهاية المدة.

- فى حال كانت الوديعة لمدة بين شهر وأقل من شهرين يكون العائد 4% سنويًّا، ولا سيما أنها إذا كانت لمدة تتراوح بين 3 حتى 6 أشهر يكون العائد 4.75%، بينما إذا كانت الوديعة لمدة سنة وأقل من سنتين يكون العائد 5% سنويًّا.