أستاذ تمويل واستثمار يتوقع رفع سعر الفائدة 1% بحد أقصى الخميس المقبل

توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل 24 مارس.

وأرجع إبراهيم توقعاته إلى جملة من الأسباب، من بينها: «الاتجاه العالمي في البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، وكذا الدول الأوروبية والخليج، وأعتقد أن لجنة السياسات النقدية ستسير في نفس الاتجاه».

اتجاه عالمي لرفع أسعار الفائدة.. ومعدلات التضخم تتزايد

وأشار، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، إلى توقعه أن تكون معدلات رفع أسعار الفائدة بين 0.5% -1%، مستدركًا أن هذه مجرد توقعات، ولا يستطيع أحد الجزم بالقرارات، لكن في ضوء المعطيات على الأرض فإن هذا الأمر يعتبر «السيناريو الأقرب».

وأضاف أنّ لجنة السياسات النقدية ترصد العديد من السيناريوهات، ولا تحددها قبل الجلسة، لكن القرار يخضع لنقاشات داخل الاجتماع، موضحًا أن السبب الثاني المعزز لتوقع رفع أسعار الفائدة هو معدلات التضخم التي أخذت في الارتفاع خلال الشهر الماضي بمعدلات وصلت إلى 8-8.8%.

السيناريو كان مطروحًا في الاجتماع الماضي

وأردف: «صحيح، أننا لا زلنا داخل المستهدف من قبل المركزي، لكن في نهاية الشهر الجاري قد يصل إلى 9% ويتجاوز المستهدف بما يعزز الاتجاه لرفع سعر الفائدة»، لافتًا إلى أن سيناريو رفع أسعار الفائدة كان مطروحاً في اجتماع اللجنة السابق، لكن جرى إرجاؤه وقتها لعدم اتضاح الرؤية على الصعيد العالمي، قبيل تعمق الحرب الأوكرانية الروسية.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة للأفراد؟

وشدد على أن رفع أسعار الفائدة يعني للمدخرين والأفراد المزيد من الدخل والسيطرة على التضخم وقد يؤثر سلبًا على عجز الموازنة والدين ومجتمع الأعمال، ويؤثر سلباً على الاستثمار، كونه قيداً عليه خاصة في ظل الاحتياج لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الراهن.