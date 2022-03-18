ماذا يعني رفع سعر الفائدة الأمريكية؟.. خبير يجيب

بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، لتصل إلى 0.5 بدلًا من 0.25%، مساء الأربعاء الماضي، عقب اجتماعات استمرت على مدار يومين متتاليين، في ظل ضغوط عالمية من ظروف الحرب وآثارها وأزمة تضخم عالمية تزداد عمقا.

من جانبه، قال الخبير المصرفي ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار الأمريكي كان متوقعًا، مؤكدًا أنها بداية سلسلة من الزيادات كما وعد بأول مطلع العام الجاري، بتبني سياسة نقدية أكثر تشددا.

توجه عالمي للبنوك المركزية نحو زيادة أسعار الفائدة

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بنك إنجلترا رفع أيضًا سعر الفائدة على الجنيه الاسترليني، وكذلك بنك أوروبا بالنسبة لعملته الموحدة اليورو، التي كان العائد عليها بالسالب، مؤكدًا أنه بات توجهًا عالميًا في ظل موجات من التضخم وزيادات الأسعار لا تنتهي.

وفسر إجراء «الاحتياطي الفيدرالي»، بمحاولته كبح جماح التضخم الذي لم يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ 40 عامًا، حتى أن المواطن الأمريكي لا يلاحق على زيادة أسعار السلع والمنتجات وبات يعاني من ذلك.

تأثير حرب روسيا على أوكرانيا

وألمح الخبير المصرفي، إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا الذي عمق من أزمة التضخم العالمي، خاصة في ظل عقوبات اقتصادية تم توقيعها على «موسكو» التي حاولت فك الحصار والرد بالمثل، ما تسبب في انقطاع الإمدادات العالمية وعمق أزمة سلاسل التوريد، لينحصر مد سلع غذائية أساسية، وبات شبح حدوث مجاعات يهدد الدول الأكثر فقرأ، خاصة القارة الأفريقية.

قرار زيادة عوائد الدولار الأمريكي.. هل يؤثر الأسواق الناشئة؟

وعن الأسواق الناشئة وتأثير رفع سعر الفائدة على الدولار، أكد الخبير المصرفي أنه بالطبع ستتأثر بالسلب في ظل أوضاع بالفعل ليست جيدة، مثل تعرضها لتهديدات خروج الأموال الساخنة والاستثمارات التي خرج جزء منها بالفعل على مدار الأشهر الماضية، ما سيضغط على سعر صرف عملات تلك الدول أمام الدولار.

وأوضح «فهمي»، أنَّه كلما تراجعت الفائدة كان ذلك مؤشر جيد للاستثمار المباشر، ولكن قد تضطر الاقتصادات إلى رفع سعر الفائدة وفقًا لظروف معينة، مثل الوضع العالمي الراهن، أما الزيادات لفترات طويلة فقد يكون مؤشر على خلل هيكلي.