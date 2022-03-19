المأذونين الشرعيين: غلق الإنترنت في مصر لمدة عام سيقلل نسبة الطلاق 60%

زعم إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن حالات الطلاق في مصر ستقل بنسبة 60%، إذا تم غلق الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

84 ألف حالة طلاق في عام 2008

وأضاف سليم، في تصريحات تليفزيونية: «قبل الإنترنت، كان لدينا 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 222 ألف حالة».

وتابع رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن إدمان الإنترنت سبب رئيس في زيادة حالات الطلاق؛ مثال على ذلك، عدم اهتمام بعض الأزواج بزوجاتهم، والزوجات المهملة في حق زوجها وأسرتها، لافتًا إلى وجود أسباب أخرى للطلاق مثل تدخل الأهل.

تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية

كما حذّر من إدمان الألعاب الإلكترونية، موضحًا: «بتكلم عن حالات حصلت قدامي، إن الولد من كتر إدمانه للألعاب وبيصرف معظم فلوسه في الألعاب دي مش بيروح الشغل وبيتعطل عن العمل، ما يؤدي إلى الطلاق، وخاصة في السنوات الأولى للزواج، ومع ذلك مهمل لزوجته ومصروفاته؛ لأنه يبحث عن المال عبر هذه الألعاب، وهو ما يمثل نوعا من أنواع القمار».

أغرب حالة طلاق

وحول أغرب حالة طلاق، قال: «حصل بعد نصف ساعة فقط من الزواج، بعد كتب الكتاب مباشرة، حصلت مشادة بين أهل الزوج والزوجة، وقالوا خلاص خلونا على البر ونتطلق»، مشددًا على أن السبب الأول لأسباب الطلاق إفشاء الحياة الزوجية من جانب الزوجات والأزواج، أما السبب الثاني فهو تدخل الأهل.