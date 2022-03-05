«يسرا» في دعوى خلع: «زوجي أجر بلطجية يضربوني عشان طلبت الطلاق»

في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وقفت «يسرا» وسط مجموعة من النساء داخل محكمة الأسرة، تترقب دورها لتقف أمام القاضي وتشكي له همها الذي جعلها تبغض العيش مع زوجها الذي استباح أذيتها، بعد الاتفاق مع «بلطجية»، قاموا بالتهجم عليها وضربها أكثر من مرة، بسبب طلبها الطلاق؛ نظرًا لخيانته المتكررة لها؛ لذا توجهت للمحكمة وأقامت ضده دعوى خلع بعد عامين من الزواج.

العائلة رفضت الزيجة

جففت «يسرا» دموعها وبدأت تحكي للقاضي بعض تفاصيل زيجتها، قائلة: «إنها تزوجت بعد قصة حب كبيرة دامت لسنوات، وظلت لأكثر من عامين تقنع عائلتها به وتساعده حتى يتزوج منها، وأخيرًا تحقق حلمها ووافق والدها على خطبتهما بعد إصرار شديد منها عليه، إذ عاشت أسعد أيام حياتها التي لم تدم طويلًا».

وأكدت الزوجة، أنها كانت تسامح زوجها كثيرًا عندما يخطئ في حقها، إذ كان المتحكم الوحيد في قراراتها، وكاد أن يلغي شخصيتها، وكان يستغلها ماديًا بحجة مصروفات الزواج، ويعاملها بكل قسوة بحجة أنه يحبها ويريد أن تتأقلم مع طباعه، لافتة إلى أنه بعد فترة من الزواج كان متعسفًا معها للغاية، وكان يعاملها كخادمة له، ويلقي عليها اللوم في كل شيء، ومنعها من زيارة عائلتها بحجة أنهم كانوا متعرضين عليه في البداية، وبدأ في خيانتها كل يوم وكانت تعلم وعندما تعترض يضربها بطريقة بشعة.

«علقة موت» على يد بلطجية

وتابعت «يسرا» حديثها لقاضي محكمة الأسرة وهي تلتقط أنفاسها من كثرة البكاء: «آخر مرة مسكتش على خيانته وضربه ليا، وعرف أني سيبت البيت واشتكيت لأهلي، هددني وقالي خلي أهلك ينفعوكي، وبعد أيام وأنا بركب عربيتي تفاجئت ببلطجية ضربوني علقة موت وهددوني بأنه جوزي مش هيطلقني، وعملت محضر في القسم، وبرضو بعت ناس هددوني ومن ساعتها عايشة في رعب».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها حررت ضد زوجها أكثر من محضر بقسم الشرطة، لكنه لم يتوقف عن أذيتها، وتعيش في حالة من الرعب، فتوجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 43 لسنة 2021