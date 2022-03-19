الفنان حمدي هيكل: «نفسي في دور طيب.. تعبت من الشر»

قال الفنان حمدي هيكل إنه بسبب كثره ظهوره في أدوار الشر بمختلف الأعمال الفنية فقد وصل لمرحلة من الملل، «بالنسبة ليا بقت حاجة عادية، ونفسيا لما بخوض تجربة وبيكون فيها تجربة شر بتأثر عليا نفسيا ومش ببقى مستريح، وتعبت نفسيا من أدوار الشر، ونفسي أعمل دور طيب».

هيكل: ببدأ بالتجهيز النفسي للشخصية قبل ظهورها للجماهير

وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أي عمل سيظهر فيه يقوم قبل التصوير بالتجهيز نفسيا بالخط الرئيسي المرسوم للشخصية، ويبدأ في التعامل مع المكتوب على الورق ثم تحويله إلى شخصية تظهر أمام المشاهدين.

هيكل: ظهرت بشخصية شريرة بدرجة خطيرة في مسلسل «لؤلؤ»

وأوضح أنه ولإحداث ذلك يمر بالكثير من المراحل النفسية بحسب الشخصية التي يقوم بتجسيدها، «شخصية أبو لؤلؤ في مسلسل لؤلؤ كانت شخصية صعبة وكان شرير بدرجة خطيرة، وكان بيمارس الشر على أهل بيته وبنته ومراته، وكل مشهد كنت بصوره كنت بحس إيه الشخصية دي».

وفي عام 2018 حل الفنان حمدي هيكل ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي» في حلقة بعنوان «وشوش بنحبها».

وحكى هيكل تفاصيل مشاركته في فيلم «فول الصين العظيم» مع الفنان محمد هنيدي ومشهده الساخر الذي غنى فيه مع هنيدي «يوم ورا يوم»، في دور «أبو موتة».