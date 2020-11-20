الفنان حمدي هيكل يعلن سقوطه في "بلاعة" بشارع الهرم

أعلن الفنان حمدي هيكل، سقوطه داخل بلاعة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، وقال "هيكل" في منشوره: "يا دولة تخيل كدة يا محترم لما تكون ماشي في شارع فاطمة رشدي اللي في الهرم وتقع في بلاعة، شارع فاطمة رشدي في مملكة شبلانجة العظمي".

وقدم الفنان حمدي هيكل العديد من الأعمال الفنية خلال مشواره الفني والذي تعاون من خلاله مع عدد من كبار الفنانين والمخرجين، ومن أشهر أدوار تجسيده لشخصية "أبو موتة" في فيلم فول الصين العظيم من بطولة محمد هنيدي.

وكان قد حكى هيكل تفاصيل مشاركته في فيلم "فول الصين العظيم" مع الفنان محمد هنيدي ومشهده الساخر الذي غنى فيه مع هنيدي "يوم ورا يوم"، خلال إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

وأكد هيكل أن المخرج شريف عرفة، اقترح أن يقوم بالغناء مع هنيدي بطريقة ساخرة إلا أنه اقترح عليه أن يغني، بشكل جاد نظرًا لشخصية "أبو موتة" زعيم العصابة.

وكان قد شارك الفنان حمدي هيكل في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، وجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "جمال حجازي"، كما شارك في مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي.