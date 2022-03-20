تخفيضات تنافس أسعار الجملة في الفيوم.. و23 منفذ بيع سلع بالغربية

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه منذ بداية موجة ارتفاع الأسعار، قبل 10 أيام، كان للدولة المصرية ممثلة في المحافظة تحركات قوية ومباشرة بالتعاون مع مديريات التموين واتحاد الغرف التجارية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد وكل المنافذ والسلاسل التجارية؛ حيث جرى توفير أكبر قدر من الإتاحة الثابتة عبر الشوادر الثابتة في المراكز الستة الكبرى في المحافظة فضلاً عن المتحركة في القرى والمحافظات.

تفاعل إيجابي من التجار

وأضاف الأنصاري في لقاء عبر تطبيق زووم، خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن هناك تفاعل إيجابي من التجار وقاموا بتخفيضات أكثر من سعر الجملة، مشيرًا إلى أنّ توزيع الشوادر منظم بواقع شادر أو اتنين في كل مدينة، وواحد في القرى، وعدد المنافذ وصل لـ20، بالإضافة إلى القوافل المتحركة في القرى.

لدينا 23 منفذا دائما لتوزيع السلع بأسعار مخفضة

من جهته، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن جهود محافظته لضبط الأسواق والأسعار، موضحًا: «لدينا قرابة 23 منفذا دائما على مدار العام تابع للمنطقة الشرقية العسكرية ومنافذ أمان وزارة الزراعة وأضفنا 19 شادرا في شهر رمضان. وهناك افتتاحات أخرى يومية للشوادر وغدا سيكون هناك افتتاح لنحو 16 شادرا جديدا».

أسعار تقل 25% عن السوق

وأوضح، أن كل السلع متاحة بأسعار أقل من السوق بواقع 20-25% عن الأسواق، وهذا بفضل التكاتف بين الوزارات والجهات والتجار والسلاسل التجارية، لافتًا إلى أن هذا كله يتزامن مع استهداف الأسر الأكثر احتياجا عبر شنط رمضان، وهي هدية من الرئيس السيسي لأهالي الغربية وعبارة عن 200 ألف كرتونة: «الخير كله جالنا من هدية الرئيس السيسي وهي نحو 200 ألف كرتونة لتوزيعها على القرى».