محافظ الفيوم: لدينا مخزون من السلع يغطي احتياجات شهر رمضان بالكامل

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن السلع الغذائية متوفرة في جميع المنافذ الحكومية المخصصة التابعة لوزارة التموين، والسلاسل التجارية، والبقالين التموينين، بكميات كبيرة تكفي لما بعد شهر رمضان، مطالبًا المواطنين بعد شراء كميات ضخمة من المنتجات وتخزينها، لأن ذلك يؤدي لنقصها، وزيادة الطلب الذي يترتب عليه جشع بعض التجار ومحاولتهم لرفع الأسعار.

المحافظة تستعد لإطلاق 9 معارض «أهلا رمضان» غدا

وأوضح «الأنصاري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المحافظة تستعد لإطلاق 9 معارض «أهلا رمضان» غدًا بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، وبتخفيضات كبيرة عن الأسواق.

وأشار «الأنصاري» إلى أنه جرى إطلاق عدة حملات تموينية بالتعاون مع الجهات الرقابية لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، بشأن ارتفاع أسعار أي سلع غذائية أو نقصها في الأسواق.

اجتماعات متتالية مع التجار وأصحاب السلاسل التجارية لتوفير السلع

وأكد «الأنصاري»، أن المحافظة عقدت اجتماعات متتالية مع التجار وأصحاب السلاسل التجارية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والمشاركة في مبادرة الأسعار المخفضة و«أهلا رمضان»، كنوع من المسؤولية المجتمعية، ومراعاة للتضخم الاقتصادي الذي يعاني منه العالم بشكل عام، لتوفير السلع بسعر مناسب لكل المواطنين.