هجوم على المصلين في مسجد بإحدى ضواحي «تورونتو» الكندية

تعرض المصلون في مسجد بإحدى ضواحي «تورونتو» الكندية، أمس السبت، لهجوم من شخص مسلح بفأس وعبوة رذاذ الفلفل، وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الرجل يبلغ من العمر «24 عاما»، دخل المسجد في مدينة «ميسيساجا» في أونتاريو الواقعة شرقي كندا ورش المصلين بالرذاذ الحارق قبل السيطرة عليه.

إصابة مصلين بجروح طفيفة جراء الرذاذ الحارق

وأوضحت شرطة بيل الإقليمية، في بيان، أن الضباط تم استدعاءهم نحو الساعة 7 صباحًا إلى مركز «دار التوحيد الإسلامي» بعد تلقي بلاغ عن اعتداء.

وأوضحت الشرطة الكندية، أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة، مشيرة إلى أن الهجوم تصرف فردي، ويمكن أن يكون عملا معاديا للإسلام، فيما تم اعتقال المهاجم ويدعى «محمد معز».

20 رجلا كانوا في منتصف صلاة الفجر عندما نفذ الرجل الهجوم

من جانبه، أوضح مركز «دار التوحيد الإسلامي» في بيان أمس السبت، أن المصلين تعرضوا لهجوم عنيف، فيما قالت نادية حسن من المجلس الوطني الكندي للمسلمين، إن مجموعة قوامها نحو 20 رجلا كانت في منتصف صلاة الفجر عندما نفذ الرجل الهجوم.

وندد رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو بالهجوم، ووصفه بـ المقلق للغاية، مضيفا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه يدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في بلاده.

وأشاد ترودو، بشجاعة من كانوا في المسجد، فيما شجب العديد من السياسيين الكنديين، بينهم رئيس بلدية تورنتو ورئيس وزراء المقاطعة، الهجوم على مكان للعبادة.

وفي سياق متصل، قالت عمدة ميسيسوجا بوني كرومبي، إنها صُدمت وغاضبة من الاعتداء، وفقا لما ذكره موقع «جلوبال نيوز» الكندي.