كندا توصي رعاياها بتجنب السفر إلى روسيا

أوصت كندا، رعاياها بتجنب السفر إلى روسيا، داعية مواطنيها لمغادرة البلاد، كما أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس السبت، مواطنيها في روسيا بمغادرتها.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن السفر إلى روسيا أو منها يواجه صعوبات كبيرة بسبب إغلاق المجال الجوي بين موسكو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» أعلنت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس الجاري.

واشنطن تحذر من مضايقات ضد الأمريكيين من قبل مسؤولي الأمن الروس

وكانت الولايات المتحدة، أوصت مواطنيها في روسيا بمغادرتها فورا وبأي وسيلة متاحة، وأشارت السلطات الأمريكية، إلى محدودية قدرة السفارة هناك على مساعدتهم. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان من احتمال حدوث مضايقات ضد الأمريكيين من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا في وقت سابق، الدول الأخرى لتأييد خطة العمل الخاصة بـ أوكرانيا التي أعدتها «لندن».

وتضمنت الخطة البريطانية، 6 بنود شملت حشد المساعدة الإنسانية الدولية لدعم أوكرانيا، وتقديم المساعدة لـ«كييف» في الدفاع عن أراضيها، وممارسة أقصى قدر ممكن من الضغط على روسيا.

الخطة البريطانية تدعو إلى محاربة التطبيع الزاحف مع أعمال روسيا في أوكرانيا

كما دعت الخطة البريطانية، إلى محاربة التطبيع الزاحف مع أعمال روسيا في أوكرانيا، والبحث عن سبل دبلوماسية للتسوية على أساس مشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية الشرعية، وحملة عاجلة لتعزيز الأمن في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي بأسرها.

ويخطط رئيس الوزراء البريطاني، مناقشة خطة «لندن» مع نظيريه الكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روتيه الأسبوع القادم، وزعماء مجموعة «فيشيجراد»، تضم بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر، في 10 مارس الجاري.

بدوره، أعلنت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، أمس السبت، أن رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل سفره إلى العاصمة الروسية «موسكو» لإطلاع المسؤول الإسرائيلي على محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، أعرب عضو الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا البرلماني دافيد أراخاميا، عن أمله بأن ينظم، اليوم الأحد ممر إنساني لإجلاء المدنيين عن مدينة «خاركوف» الواقعة شرقي البلاد.

«سكوت»: لا يجب استبعاد إمكانية إرسال واشنطن قوات إلى أوكرانيا

من جانبه، قال السناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريد ريك سكوت، إنه لا يجب استبعاد إمكانية إرسال واشنطن قوات إلى أوكرانيا.

ميدانيا، أوضح المتحدث باسم وزارة «الدفاع الروسية»، إيجور كوناشينكوف، قال أمس السبت، في بيان، إن الجيش الروسي استهداف نحو 66 مروحية على الأرض و16 مروحية في الجو، بينما تم تدمير 708 دبابات ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و74 قاذفة صواريخ متعددة، و261 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و505 وحدات من المركبات العسكرية خاصة، و56 طائرة مسيرة في إطار عمليات موسكو العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.