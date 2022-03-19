عاجل.. «الصحة» تصدر بيانا هاما بعد قليل عن الوضع الوبائي لكورونا في مصر

تصدر وزارة الصحة والسكان المصرية بيانا هاما بعد قليل للكشف عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وأعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس وعدد الحالات المتعافية من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي، وموقف مصر من اللقاحات المستهلكة وعدد المواطنين الحاصلين على اللقاح.

إحصائيات فيروس كورونا

وأصدرَت وزارة الصحة والسكان بيانًا الأسبوع الماضي، بشأن تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات فيروس كورونا ليتمّ إصداره بشكل دوري مع بداية كل أسبوع، موضحة أنَّ البيان سيتمّ إعلانه في ساعة مبكرة من صباح كل سبت.

وقالت وزارة الصحة إنَّ سبب تغيير مواعيد البيان اليومي الخاص بفيروس كورونا يرجع إلى متابعة الوضع الوبائي للفيروس، إذ أشارت التقارير إلى انخفاض المنحنى الوبائي من حيث الإصابات والوفيات وانكسار ذروة الموجة الخامسة للفيروس.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية من جائحة فيروس كورونا، مناشدة بأهمية الحصول على لقاحات كورونا للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره والوصول الى المستهدف من التطعيم وهو 70% من المواطنين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، إذ تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أنَّ هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى الذهاب الى الطبيب، إذ تشبه التطعيمات الإجبارية للأطفال.