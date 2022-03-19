«الصحة» تستعد لاستقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر نهاية الأسبوع الجاري

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا فايزر تقدر بـ3 ملايين جرعة نهاية الأسبوع الجاري تحديدا يوم الجمعة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان تستمر في استقبال شحنات مختلفة من لقاحات كورونا ولدينا فائض من اللقاحات يكفي لتطعيم أكثر من 60 مليون مواطن.

تحليل الشحنة فور استلامها

وأكد عبدالغفار أن الشحنة فور استلامها من المقرر أخذ عينة منها وتحليلها من قبل هيئة الدواء، وبعد ذلك يتم توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا الى أن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، ويستخدم لجميع الفئات العمرية وعلى رأسهم الفئة العمرية بداية من 12 عاما والسيدات الحوامل، واللقاح آمن وفعال للغاية ولا داعي للتخوفات أو القلق من الحصول على اللقاحات بشكل عام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاحات لعبت دورا كبيرا في الموجتين الرابعة والخامسة فى تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحة، وتقليل معدلات التردد على المستشفيات، وقلة عدد إصابات كورونا المنزلية لأكثر من 40%، لافتا إلى قدرة اللقاحات على تخفيف أعراض متلازمة ما بعد كورونا.

موقع تسجيل لقاح كورونا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان على حجز تطعيم كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، موضحة أن التطعيم أصبح في غضون 24 ساعة فقط من لحظة التسجيل على الموقع، مشيرة إلى توافر كل أنواع اللقاحات على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا بجميع المحافظات.