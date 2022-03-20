خريطة جولات وزيرة التعاون الدولي بأسيوط اليوم.. بدأت بمدرسة المتوفين

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، مدرسة المتفوقين ببني غالب، وذلك خلال زيارتها لمحافظة أسيوط اليوم الأحد.

وتجولت وزيرة التعاون الدولي في معامل المدرسة واستمعت إلى شرح الطلاب والطالبات، كما تفقدت فصول المدرسة، واستمعت إلى فقرة أسئلة وإجابة لجزء من منهج اللغة العربية وإعراب الكلمات فقرة غنائية لطلاب المدرسة.

فقرة غنائية للطلاب

واستمعت الوزيرة إلى فقرة غنائية قدمها طلاب وطالبات المدرسة، بالإضافة إلى فقرة موسيقية عزفها الطلاب والطالبات، وفي نهاية الزيارة، استمعت إلى شرح حول مدرسة المتفوقين من حيث نشأتها، وكيفية سير اليوم الدراسي، وكذلك كيفية اختيار المعلمين، وما هي الأسس التي يتم بناء عليها هذا الاختيار.وزيرة التعاون الدولى تلتقط بعض الصور مع الطلاب

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بمدرسة المتفوقين بأسيوط، ومعلميها وطلابها ومستواهم التعليمي.

والتقطت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعض الصور مع الطلاب والمعلمين، موجهة لهم الشكر على حفاوة الاستقبال.

كانت وزيرة التعاون الدولي قد بدأت، اليوم الأحد ، زيارة محافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات التنموية ، في إطار جهود الوزارة لمتابعة المشاريع الممولة من شركاء التنمية.

تفاصيل زيارة الوزيرة أسيوط

كما تشهد وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها حفل تخريج الدورة الثانية من برنامج أورنج كورنرز الصعيد لدعم رواد الأعمال في إطار التعاون الثنائي مع هولندا، بالشراكة مع بنك الإسكندرية.

تحسين مهارات الطلاب

وبدأت الوزيرة يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جولتها بتفقد مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» بأسيوط، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تحسين مهارات الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتعزيز جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من تطوير مهاراتهم في مجال الرياضيات والعلوم، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريب.

تدريب رواد الأعمال

وتشهد «المشاط»، ومحافظ أسيوط، والسفير الهولندي بالقاهرة، هان ماورتس سخابفلد، والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، السيد دانتي كامبيوني، تخريج الدورة الثانية من برنامج «أورنج كورنرز»، الذي يعمل على توفير التدريب والتسهيلات لرواد الاعمال للتنمية في قطاعات الزراعة والحرف اليدوية ودعم رائدات الأعمال، ويتضمن الحفل عرض لما تحقق في إطار البرنامج منذ إطلاقه، ومعرضًا للشركات الناشئة التي تم تخريجها.

قناطر أسيوط الجديدة

في سياق آخر تتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشروع قناطر أسيوط الجديدة، التي تم الانتهاء من تنفيذها العام الماضي، في إطار التعاون المصري الألماني، والتي تأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات الإدارة المستدامة لموارد المياه، التي تم تنفيذها على مساحة مليون و650 ألف فدان، بهدف الإدارة المستدامة للموارد المائية، توفير فرص العمل وخلق محور مروري جديد بأسيوط وتحسين قطاع الري والموارد المائية على مستوى عدد من المحافظات، وتعد قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل مؤخرًا وثالث أكبر مشروع بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.

وتتابع وزيرة التعاون الدولي مشروع محطة كهرباء أسيوط الكهرومائية الجديدة، والتي تأتي أيضًا في إطار التعاون الثنائي مع الجانب الألماني، والتي انتهى تنفيذها في عام 2020، بهدف زيادة قدرات الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، ودفع توجه مصر نحو التحول الأخضر من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 147 ألف طن سنويًا.

مركز خدمات مياه الشرب

وتزور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، مركز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يعد مركز خدمة عملاء ومركز للتدريب، يخدم منطقة شرق وغرب ومركز مدينة أسيوط بإجمالي 180 ألف مستفيد تقريبًا.