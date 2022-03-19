«ثقافة أسيوط» يستضيف الملتقى الأول للترجمة غدا
كتب:
سويفى رشدى
تصوير:
ثقافة اسيوط
01:01 م | السبت 19 مارس 2022
نادى ترجمة ثقافة اسيوط
تنعقد فعاليات ملتقى الترجمة الأولى مساء غدا بقصر ثقافة أسيوط في الفترة من الخامسة وحتى التاسعة مساء بحضور عشرات الكتاب والمترجمين وذلك ضمن أنشطة نادي أدب قصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع نادي الترجمة تحت التأسيس
فاعليات حول الترجمة والثقافة الادبية
ياتى ذلك برعاية هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وضياء مكاوى وكيل الوزارة لوسط الصعيد صرح بذلك الروائي فراج فتح الله رئيس نادي أدب قصر ثقافة أسيوط وقال إن الملتقى يتضمن العديد من الفعاليات حول الترجمة والثقافة والترجمة الأدبية وغيرها من الأنشطة التي تهم المثقفين والكتاب والمترجمين في الوقت ذاته.
رئيس نادى الترجمة بثقافة اسيوط
وأوضح الدكتور سعيد أبو ضيف رئيس نادي الترجمة المزمع إنشاؤه بثقافة أسيوط و الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط فى حديثه إن الفعاليات تتضمن محاضرات ثقافية لكل من الكاتب والمترجم وكاتب المسرح أشرف دسوقي عضو اتحاد كتاب مصر و الدكتور أحمد صابر محمود عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط السابق و الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب جامعة أسيوط ويديرها الروائي فراج فتح الله بحضور الدكتور صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، هذا بالإضافة لفقرات من الترجمة والتذوق الأدبي والثقافي.
ياتى ذلك فى اهمية الدور الذى تقوم به قصور الثقافة فى انتشار الترجمة الادبية والتذوق الادبى والثقافى فى نقل الحضارة والثقافة المتواصلة بين الاجيال فى نقل الفكر.