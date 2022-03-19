«ثقافة أسيوط» يستضيف الملتقى الأول للترجمة غدا

تنعقد فعاليات ملتقى الترجمة الأولى مساء غدا بقصر ثقافة أسيوط في الفترة من الخامسة وحتى التاسعة مساء بحضور عشرات الكتاب والمترجمين وذلك ضمن أنشطة نادي أدب قصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع نادي الترجمة تحت التأسيس

فاعليات حول الترجمة والثقافة الادبية

ياتى ذلك برعاية هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وضياء مكاوى وكيل الوزارة لوسط الصعيد صرح بذلك الروائي فراج فتح الله رئيس نادي أدب قصر ثقافة أسيوط وقال إن الملتقى يتضمن العديد من الفعاليات حول الترجمة والثقافة والترجمة الأدبية وغيرها من الأنشطة التي تهم المثقفين والكتاب والمترجمين في الوقت ذاته.

رئيس نادى الترجمة بثقافة اسيوط

وأوضح الدكتور سعيد أبو ضيف رئيس نادي الترجمة المزمع إنشاؤه بثقافة أسيوط و الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط فى حديثه إن الفعاليات تتضمن محاضرات ثقافية لكل من الكاتب والمترجم وكاتب المسرح أشرف دسوقي عضو اتحاد كتاب مصر و الدكتور أحمد صابر محمود عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط السابق و الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب جامعة أسيوط ويديرها الروائي فراج فتح الله بحضور الدكتور صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، هذا بالإضافة لفقرات من الترجمة والتذوق الأدبي والثقافي.

ياتى ذلك فى اهمية الدور الذى تقوم به قصور الثقافة فى انتشار الترجمة الادبية والتذوق الادبى والثقافى فى نقل الحضارة والثقافة المتواصلة بين الاجيال فى نقل الفكر.