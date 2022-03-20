سفينة أمريكية عملاقة تفرغ شحنة معدات عسكرية في ميناء يوناني

قال كونستانتينوس هادجيميشيل، مدير ميناء ألكساندروبوليس اليوناني، إن سفينة النقل الأمريكية العملاقة «ليبرتي باشن» نقلت معدات عسكرية إلى ميناء ألكساندروبوليس بشمال اليونان، وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

السفينة فرغت معدات عسكرية لوجستية

وحول أسباب تواجد هذه السفينة الأمريكية العملاقة ونقلها لمعدات عسكرية، أضاف «هادجيميشيل» أنها بالفعل من أجل تفريغ معدات لوجستية في ميناء ألكسندروبوليس، وذلك كجزء من عملية (Atlantic Resolve 2022)، والدورة التاسعة للمركبات المدرعة التابعة لـ القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا.

وجاء رسو السفينة الأمريكية العملاقة متزامنًا مع تغريدة «جيفري بيات» سفير الولايات المتحدة لدى اليونان،على موقع التغريدات الشهير «تويتر»: «بالطبع، رسو السفينة دليل على القيمة الاستراتيجية لميناء ألكسندروبوليس».

إمكانية نقل قوات أمريكية إلى أوكرانيا

من جانبه، أوضح وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، في وقت سابق، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في ألكساندروبوليس، من الممكن استخدامها لنقل القوات إلى أوكرانيا وأوروبا الشرقية، مؤكدًا أن هذه القاعدة مصممة في الأساس لخدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، استلمت بموجب اتفاقية دفاعية جديدة مع اليونان، تم توقيعها في 14 أكتوبر من العام الماضي، عدة قواعد عسكرية يونانية جديدة ووضعتها تحت تصرفها، بما في ذلك ميناء ألكسندروبوليس والمعسكر بجواره.