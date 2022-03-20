«الجامعات الخاصة»: الخميس آخر فرصة لتسجيل الطلاب العائدين من أوكرانيا

تغلق وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الخميس المقبل، باب التسجيل لالتحاق الطلاب المصريين القادمين من الجامعات الأوكرانية، جرّاء العملية العسكرية في الأراضي أوكرانية.

تحديد موعد الاختبارات نهاية الأسبوع الجاري

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لـ«الوطن»، عن تزايد إقبال الطلاب العائدين على التسجيل للجامعات الخاصة، لافتًا إلى أن الجامعات الخاصة ستُحدد نهاية الأسبوع الجاري موعد الاختبارات التي أقرها مجلس الوزراء لقبول هؤلاء الطلاب، والتي يجرى عقدها بجامعتي القاهرة وعين شمس.

وأضافت المصادر أن الجامعات ملتزمة بكافة الإجراءات والقواعد التي حددها مجلس الوزراء، وكذلك قواعد القبول لطلاب الجامعات الأوكرانية، منوهة بأنّ هناك التزامًا كاملاً بتطبيق كافة التعليمات، مشيرة إلى أن قواعد التحويل للجامعات الخاصة والأهلية تتعلق بحالة الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية، وليس أي دولة أخرى.

اجتياز الاختيارات شرط أساسي

وفي السياق نفسه، أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة الجاهزية التامة لاستقبال الطلاب القادمين من أوكرانيا، وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يجرى قبول الطلاب بعد الانتهاء من أداء الاختبارات المقررة، وكذلك قبول الطلاب المنتسبين للكليات النظرية مباشرة بالجامعات الخاصة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام الكامل بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات قبول التحاق الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات الأوكرانية، خاصة الطلاب المقيدين بكليات القطاع الطبي، لافتا إلى أنه لن يتم قبول أيّ طالب حتى يجتاز الاختبارات المقررة.