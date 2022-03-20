الاستخبارات البريطانية: فشل روسي في السيطرة على أجواء أوكرانيا

أعلنت الاستخبارات البريطانية، فشل روسيا بالسيطرة على أجواء أوكرانيا، مشيرة إلى استخدام موسكو الصواريخ للقصف.

وأضافت الاستخبارات البريطانية، أن سلاح الجو الأوكراني يواصل بفعالية حماية أجواء البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جابنها، أشارت شرطة إقليم كييف، إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 في هجوم بالهاون على «مكاريف» الواقعة على بعد 50 كلم من العاصمة «كييف».

«موسكو» تعلن استخدامها صواريخ فرط صوتية للمرة الأولى

وكثفت روسيا، عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وأعلنت موسكو، أنها استخدمت للمرة الأولى صواريخ فرط صوتية.

بدوره، أوضح مسؤول أوكراني، أنه تم إجلاء 6623 شخصا، أمس السبت، من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

رئيس أوكرانيا يدعو إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو

بدوره، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو.