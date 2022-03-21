روشتة التضامن لكيفية اختيار شريك الحياة ومواجهة المشكلات.. «التكافؤ ضرورة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الأهم في حياة كل سيدة أو بنت هي اختيار شريك حياتها التي ستكون معها أسرتها، لافتة إلى أن اختيار شريك الحياة يعتمد على أسس نفسية واجتماعية وثقافية، كما يعتمد على التكافؤ الاجتماعي بين الطرفين لنجاح العلاقة واستمرارها.

ونشرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الرسائل التوعوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي وجهت خلالها العديد من النصائح خلالها وتمثلت فيما يلي:

كيفية اختيار شريك حياتك

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال رسائلها، أن اختيار شريك الحياة يكون مبنيا على عدة أسس، وأهمها أن يكون الزوج أو الزوجة مستعد أو مستعدة للارتباط، والتأكيد أن الزواج ليس لعبة، إلى جانب التأكيد على أن التكافؤ الاجتماعي بين الطرفين ليس اختياريا، ولكنه ضرورة.

كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية في بيتك

وأكدت التضامن ضرورة اتباع الخطوات التالية للتعامل مع المشكلات الأسرية، والتي تتمثل فيما يلي:

نضج في تعامل الزوجين مع المشكلة .

- التعاون بينم الزوجين في اتخاذ القرار .

- التأكيد على سماع الزوجين لبعضهم البعض «اسمعوا بعض .. كل طرف محتاج يسمع».

- اختيار الوقت المناسب للعتاب .

التدريب على أسس اختيار شريك الحياة

وأكدت وزارة التضامن، في تقرير لها ، أنه يتم الاعتماد في تدريبات برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية تنفيذ مجموعة من الأنشطة لتوسيع دائرة التعلم التي تضمن مشاركة جميع المتدربين في العملية التدريبية، مشيرة إلى أنه يتم التدريب على أسس اختيار شريك الحياة، وكذلك التعريف بمفهوم الزواج وطرق إدارة الموارد المالية.

دعم الشباب بالمعلومات والمعارف

ولفتت إلى أن تدريبات برنامج «مودة» هدفها دعم الشباب بالمعلومات والمعارف، التي تساهم في تأسيس كيانات أسرية قادرة على التعامل مع المشكلات بإيجابية، كما تهدف إلى ضرورة تنظيم الأسرة، وتوضيح أهمية المباعدة بين الولادات وأضرار الولادات المتكررة.