برنامج «مودة»: توعية مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بقضايا الأسرة

قالت راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن برنامج «مودة» أحد الملفات الخاصة بالمحور التثقيفي داخل خطط المشروع، لافتة إلى أن البرنامج الذي جرى إطلاقه لتنمية الأسرة، هو الأول من نوعه في تاريخ مصر.

فارس: برنامج «مودة» هو الأول في تناوله لوضع الأسرة

وأضافت «فارس»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن «مودة» أول برنامج يتناول وضع الأسرة، خاصة القضية السكانية، التي تعتبر أحد ملفات الأمن القومي، «إحنا بنبص لتلك القضية بمنظور تنموي شامل، وعايزين نرتقي بخصائص السكان».

فارس: مصر مختلفة عن الصين بسبب تدني خصائص السكان

وأوضحت أن خصائص السكان أحد الأسباب التي بسببها قد تتفاقم أزمة السكان في مصر، «مصر مختلفة عن الصين، لتدني خصائص السكان كالصحة ومعدلات الأمية العالية والإنتاجية المنخفضة، والشاب أو الفتاة غير المتعلم يكون غير منتج، وعلشان كده مينفعش نقارن نفسنا بالصين».

وأكدت أن المبادرة تعمل على تطوير الثقافة المجتمعية وتطوير الإنسان والخدمات المقدمة له وأيضا التعليم، «برنامج مودة واخد جزء في المحور التثقيفي، وشغله الفترة اللي جاية هيبقي مركز على تدريب مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج وتوعيتهم بكل ما يخص قضايا الأسرة، بداية من اختيار شريك الحياة والجاهزية لتلافي ظاهرة الطلاق المبكر».