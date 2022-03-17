هل مشاركتك لزوجتك في تفاصيل البيت «مش دورك»؟.. «التضامن» تجيب

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الرسائل التوعوية ضمن برنامج «وعى»، حول دور الزوج في تربية الأبناء، وأهمية مشاركته لها في الأنشطة المنزل، كما بثت العديد من الرسائل بمناسبة يوم المرأة المصرية.

رسائل «التضامن» للأزواج

وجاءت رسائل التضامن في التقرير الصادر عنها، والذي نشرته عبر صفحتها الرسمية، تحت عنوان «هل مشاركتك لزوجتك في البيت مش دورك»، كالتالي:

- لما تساعد زوجتك في تفاصيل البيت ستقل الخلافات بينكما.

- تعمل مشاركة الزوجة على إبقاء حوار دائم بين الزوجين.

- ثقة الزوجة ستزيد عند مشاركة الزوج لها في المنزل.

- عند مشاركة الزوج للزوجة سيتعلم الأبناء فكرة المشاركة وتقبل الرأي الآخر.

- عند مساعدة الزوج للزوجة في نجاح حياتها العملية، سيؤدي ذلك إلى زيادة ثقتها بنفسها، ومساعدتها في التطوير من نفسها.

- عند مساعدة الزوج زوجته على التعلم حتى بعد أن تكبر سيساعد ذلك على رفع المستوى المادي والاجتماعي للأسرة، والحفاظ على حقوقها.

برنامج «وعي» يستهدف 12 قضية مجتمعية

وأكدت وزارة التضامن، خلال تقريرها، أن برنامج «وعي» يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، هي: التمكين الاقتصادي، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، النظافة والصحة العامة، الزيادة السكانية، التربية الإيجابية، الهجرة غير الشرعية، ختان الإناث، مكافحة المخدرات، المواطنة، احترام التنوع الديني والثقافي، وزواج الأطفال.

تدريب أكثر من 2000 رائدة ريفية على التربية الإيجابية

وأوضحت «التضامن» أنه جرى إطلاق 12 رسالة توعوية عن صحة الأم والطفل والأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة، وكذلك إطلاق حملة نربي بأمانة من غير إهانة، إذ جرى تدريب أكثر من 2000 رائدة ريفية على موضوعات التربية الإيجابية الأسرية، وتوعية مليون ونصف مليون أسرة سنويا من خلال الرائدات المدربات في المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج، إلى جانب تدريب 1200 رائدة حول أساليب رعاية الأم الحامل والطفل، خلال السنتين الأولى لتوعية 60 ألف أسرة شهريا.