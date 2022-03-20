الإنتاج الحربي تكرّم 21 أما مثالية: نماذج مشرفة وعلامات مضيئة بالوزارة

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّ المرأة المصرية لطالما نجحت في اقتحام مختلف القطاعات مهما كانت صعوبتها، ومنها قطاع الإنتاج الحربي الذي تتسم طبيعة العمل فيه بالمشقة والخطورة في بعض الأحيان، وذلك في الاحتفالية التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لتكريم الأمهات المثاليات في الوزارة والشركات والوحدات التابعة، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، وأبناء السيدات المكرمات وقياداتهن وزملائهن من العاملين والعاملات.

وأضاف الوزير مرسي، خلال كلمته في الاحتفالية، أنّه منذ خمسينيات القرن الماضي أثبتت سيدات الإنتاج الحربي قدرتهن على العطاء في جميع مجالات الإنتاج سواء في المجال العسكري أو المدني، مضيفا أنّه مع تطور تلك المجالات الإنتاجية وإدخال الصناعات الإلكترونية الدقيقة، تزايدت مشاركة المرأة خاصةً في ظل ما هو معروف عنها من دقة واهتمام بالتفاصيل.

تكريم 21 أمًّا مثالية بوزارة الإنتاج الحربي

وكرّم وزير الدولة للإنتاج الحربي 21 أمًا مثالية على مستوى الإنتاج الحربي، مؤكدًا أنّ الاحتفالية تأتي تكريمًا لدورهن في الإنتاج الحربي، وفي نفس الوقت دورهن لتقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعها للأمام، كما أشار إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في شركاتها ووحداتها المختلفة.

النهوض بمستوى المرأة العاملة

وشهدت الاحتفالية استعراض سبل دعم المرأة في الإنتاج الحربي، من خلال عدة إسهامات تضطلع بتنفيذها الإدارة العامة لشؤون المرأة في الوزارة، للنهوض بمستوى المرأة العاملة في القطاع وحل المشكلات التي تواجهها، ومنها إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن العاملات بالقطاع يتم تحديثها بصورة مستمرة، وعقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية لتنمية قدرات المرأة العاملة فكريًا، وتعريفها بحقوقها وواجباتها، ونشر الوعي الثقافي في مختلف مجالات المعرفة، ونشر الوعي الصحي من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات في مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل، إضافة إلى تنظيم التنسيق والتعاون بين الإنتاج الحربي والمجلس القومي للمرأة.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية الحرص على تقديم الدعم للسيدات اللاتي لديهن أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو ترعى أحدهم من أقارب الدرجة الأولى والثانية من خلال إضافة مادة إلى لائحة شؤون العاملين تنص على تقليل ساعات عملهن بواقع ساعة يوميًا أو منح يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة وذلك بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورها في الترقية الوظيفية.

دعم أمهات الأطفال ذوي الهمم

وأوضحت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان عنها، أنّها حريصة منذ سنوات مضت على دعم السيدات اللاتي لديهن أبناءً من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ترعى أحدهم من أقارب الدرجة الأولى والثانية، من خلال إضافة مادة إلى لائحة شؤون العاملين تنص على تقليل ساعات عملهن بواقع ساعة يوميًا، أو منح يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة، بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورهن في الترقية الوظيفية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أنّ كل تلك الجهود أدت إلى زيادة مشاركة المرأة وتواجدها في القطاع، حيث أصبح عدد سيدات الإنتاج الحربي يبلغ 4166 سيدة يمثلن نماذج مشرفة وعلامات مضيئة من الرموز النسائية المصرية، لافتًا إلى وجود نحو 211 سيدة يشغلن مناصب الإدارة العليا بالوزارة والهيئة والجهات التابعة، كما يوجد 3 مساعدين له من الشباب، اثنان منهم من السيدات.

تحية للأمهات العاملات

ولفت الوزير مرسي إلى أنّ تمكين المرأة في الإنتاج الحربي ليس مجرد شعار بل هو واقع ملموس يتم السعي إلى تعزيزه، خاصةً في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحرص على الاهتمام بالمرأة وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها بالمجتمع في مسيرة العمل الوطني والإنساني، موجّهًا الشكر للأمهات المثاليات المكرمات على ما تبذلنه من جهد لتربية أبنائهن، إلى جانب تفوقهن العملي في أداء وظيفتهن.

وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دعا، خلال كلمته، جميع العاملات بالقطاع ليحافظن دائما على كونهن أيقونات للنجاح، كما دعاهن لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق أهدافه، ليظل دومًا قاطرة الصناعة الوطنية.

وأشار بكر إلى أنّ هناك لجنة يتم عقدها كل عام لاختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقًا لعدة معايير والتي تنطوي على تحقق معانِ سامية في الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربي، مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة والأداء الوظيفي المتميز، لضمان اختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بنزاهة وشفافية.

وأوضح أنّ الاحتفالية شهدت عرض فيلم يبرز دور سيدات الإنتاج الحربي المهم في القطاع، وعلى رأسهن الأمهات المثاليات، من خلال التركيز على قصة كفاح الأم المثالية الأولى على مستوى الإنتاج الحربي، وهي السيدة سعاد صادق محمود هيبة – فني أول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي).