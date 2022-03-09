وزير الإنتاج الحربي يعود للقاهرة عقب انتهاء زيارته لمعرض الدفاع العالمي

عاد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أرض الوطن اليوم، بعد انتهاء زيارته لمعرض الدفاع العالمي، المقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الحالي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

توطين ونقل التكنولوجيا

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي، أشاد بتنظيم المعرض وعمق العلاقات المصرية - السعودية، كما أشاد بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معربا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات.

وأجرى الوزير مرسي، خلال مشاركته في فعاليات المعرض، زيارة للعديد من أجنحة الشركات والجهات المختلفة المشاركة، ودعا ممثلي تلك الجهات لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقا.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّه عقب حضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، لافتتاح معرض الدفاع العالمي، تفقد العديد من الأجنحة مثل جناح شركة «جنرال ديناميكس» الأمريكية، حيث ناقش الموضوعات الخاصة بالشراكة المستقبلية بين الجانبين، وعلى رأسها التعاون الخاص ببرنامج تطوير الدبابات M1A1 المصرية الذي من المخطط تنفيذه بمصنعيّ «200 و100 الحربيين».

كما تفقد جناح شركة «ريثيون العربية السعودية» المختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، إلى جانب زيارة جناح «منظومة الصناعات الدفاعية السودانية» لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتكون معنية بالتواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

نشاط الوزير في معرض الدفاع العالمي

كما أجرى الوزير، زيارة لجناح شركة «هانو كوبريشن»، وناقش التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أهمها التعاون في إنتاج الذخيرة عيار 155 مم، كما بحث التعاون مع Poly Defence الصينية في مجال الصناعات الدفاعية.

وخلال تفقده لجناح الشركة بالمعرض، أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة، تفقد خلالها مركبة مدرعة خفيفة RCWS مزودة بمنظومة التحكم عند بُعد تعمل بسلاح مزدوج «السلاح الرئيسي رشاش 12.7 مم والسلاح الثانوي وهو عبارة عن قاذف قنابل 30 مم»، وتم مناقشة إمكانية التعاون فى إنتاج هذه المركبة بعد اختبار المنظومة بجمهورية مصر العربية.

وأضاف بكر، أنّ وزير الدولة للإنتاج الحربي تفقد خلال مشاركته في فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض، الجناح الإماراتي وجناح وزارة الدفاع السعودية، والتقى بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن تفقد جناح شركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية حيث تم بحث العديد من موضوعات التعاون المقترحة والتي كان على رأسها دراسة إمكانية التعاون في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2-Eyg والتعاون في مجال منصات الإطلاق RCWS مزدوجة التسليح، ومن ناحيةٍ أخرى تم زيارة جناح شركة «بونجسان» الكورية حيث اتفق الجانبان على بحث إمكانية التصنيع المشترك لذخيرة القوات البحرية عيار (40 مِم ، 76 مِم) بأنواعها، كما بحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية مع شركة Navistar Defense الأمريكية.