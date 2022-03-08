قرينة الرئيس: تمكين المرأة لا يقتصر على المساواة في فرص العمل والمناصب

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تمكين المرأة المصرية ليس فقط في المساواة في فرص العمل والمناصب، متابعة: «خلينا نقول إن التمكين الحقيقي أننا نديها فرصة وساعتها تعمل كل حاجة هي مسؤولة عنها بمنتهى الكفاءة، المرأة جزء أصيل من المجتمع، سواء على مستوى الأسرة أو في حياتها العملية».

انتصار السيسي: الدولة بذلت جهودا كبيرة لدعم المرأة

وأضافت قرينة الرئيس، خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة، التي تعرض على قناة «دي إم سي»: «لمسنا في الفترة الأخيرة هذا الأمر، إذ أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في دعم المراة المصرية، من خلال مبادرات بتقدمها للست المصرية، ويمكن أهمها الكشف المبكر عن الأمراض، ومبادرة حياة كريمة».