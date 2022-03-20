مطالبات بمنع عرض مسلسل من شارع الهرم إلى: يسيء للمرأة المصرية

تسبب برومو المسلسل الخليجي الذي يحمل اسم من شارع الهرم إلى، غضب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، وتصدر هشتاج يطالب بمنع المسلسل الكويتي المقرر عرضه على منصة شاهد vip الإلكترونية، الذي أطلقه رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنه يمثل «إساءة بالغة للمرأة المصرية»، وإظهارها على أنها «خطافة رجالة».

وجاء في المقطع الدعائي للمسلسل، للترويج له قبل عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، ظهور عائلة كويتية تعيش حياة هادئة مستقرة، حتى تظهر في حياتهم راقصة تقلبها رأسًا على عقب.

نور الغندور مصرية تعيش في الكويت

وتجسد دور الراقصة في مسلسل «من شارع الهرم إلى» فنانة مصرية مقيمة في الكويت وهي نور الغندور، وتظهر في «البرومو» من خلال وجودها في ملهى ليلي «كباريه» وتطلب باللهجة العامية المصرية من أحد الرجال إشعال «سيجارة» لها.

نور الغندور راقصة في المسلسل

نور الغندور، تنتمي لأسرة مصرية، ولدت في دولة الكويت عام 1993 وتقيم هناك، ودرست التمثيل، بدأت حياتها في مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج «مطبخ إلهام» الذي قدمته مع الفنانة إلهام الفضالة على تلفزيون «الراي» عام 2011، واتجهت للتمثيل وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية هناك، منها «دفعة بيروت، 25 دقيقة، جمان، حضن الشوك، دفعة القاهرة، المواجهة، مع حصة قلم، بين قلبين، المسافات، أشوفكم على خير».

أبطال مسلسل من شارع الهرم إلى

مسلسل من شارع الهرم إلى، بطولة نجمة الخليج هدى حسين، خالد البريكي، مرام البلوشي، عبدالمحسن القفاص، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، وأحمد إيراج، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثني صبح، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية.