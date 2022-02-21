طرح برومو حلقة نور الغندور من برنامج «كلام في الحب» لـ يسرا

روجت الفنانة يسرا، لحلقة اليوم من برنامج «كلام في الحب»، إذ تأتي الحلقة بعنوان «حب من طرف واحد»، ومن المقرر أن تستضيف الفنانة نور الغندور التي تتحدث عن الحب في حياتها.

وقالت الفنانة يسرا خلال برومو الحلقة: «واحد حب وقلبه دق، والتاني ولا حاسس، أد إي صعب نحب ونختار حد وميكونش هو مقدر لينا».

كما وجهت سؤالا لنور الغندور: «أنت عمرك حبيتي من طرف واحد؟»، فأجابت: «كان حب غريب أوي وأنا بالنسبالي مقدرتش حتى أقبله، ومن كتر ما حبيت أوي قررت دلوقتي هحب نفسي أوي».

يسرا تروج لحلقة اليوم من برنامجها «كلام في الحب»

وعلقت يسرا على البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر» قائلة: «انتظروا الليلة حلقة جديدة من برنامج كلام في الحب مع النجمة نور الغندور الساعة 9 بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت السعودية على شاشة قناة MBC».

هنادي مهنا ضيفة يسرا في برنامج «كلام في الحب»

واستضافت الفنانة يسرا الأسبوع الماضي الفنانة هنادي مهنا التي تحدثت عن بداية علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وكيف تحولت علاقة الصداقة بينهما لحب شديد، كما تحدثت عن كواليس زواجهما، وعرضت الحلقة الاثنين الماضي، على شاشة قناة MBC.

فكرة برنامج «كلام في الحب»

وتقوم يسرا من خلال البرنامج بمناقشة المشاعر والأفكار المختلفة عن الحب، فضلا عن بعض القضايا والقصص الواقعية لبعض الفنانين والمشاهير، أو الشخصيات العادية التي تمتلك قصص مؤثرة في الجمهور.