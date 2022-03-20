المجلس العربي يطلق النسخة الرابعة من منتدى المرأة العربية

أطلق المجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية، اليوم الأحد، النسخة الرابعة من منتدى المرأة العربية تحت عنوان «إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة»، برعاية جامعة الدول العربية، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.

فعاليات المنتدى

وشهدت فعاليات المجلس تكريم عدد من الرائدات الحاصلات على جائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام وفق معايير موضوعية من مختلف الدول العربية، لدورهن في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وأصحاب مبادرات هامة مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر العديد من شركاء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، وPlan International Egypt، و الميثاق العالمي للأمم المتحدة United Nations Global Compact، وكذلك جامعة المستقبل في مصر، وبنك التعمير والاسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي على كافة المستويات.

وعبرت راندا رزق، خلال كلمتها عن سعادتها بإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، مؤكدة أن المجلس يقوم ببحث حقيقي عن كيفية تقديم جديد في هذا المنتدى والوصول من خلال المخرجات الخاصة بالمؤتمرات السابقة لأهداف المحددة.

جائزة المرأة العربية

وشددت «رزق» على أنه سيتم تكريم ومنح جائزة المرأة العربية للسيدات الرائدات العظيمات والمتميزات في المشاركة المجتمعية في الوطن العربي في إطار دعم وتشجيع المجلس لمثل هذه النمادج المشرفة، لتدعم دور المرأة العربية في المجالات المختلفة كالتمكين الاقتصادى ودعم ذوى الهمم ومجالات المسئولية المجتمعية والتغيرات المناخية.

وأعلنت راندا رزق عن إطلاق مجلة متخصصة في تغطية أنشطة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة باسم مجلة «يوتوبيا»، وهي منصة إلكترونية تعمل على زيادة الوعي المتعلق بالمسئولية المجتمعية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعلنت عن إطلاق اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على الدورة الحالية من ملتقى المرأة العربية في نسخته الرابعة.