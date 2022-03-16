محافظ الغربية: دور محوري للمرأة في التنمية المستدامة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً ومتميزاً في الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته محافظة الغربية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور 100 سيدة وفتاة من سيدات المجتمع بالغربية، بحضور الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس القومي للمرأة في الغربية، والدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور سمير مهنا، رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط الدلتا.

محافظ الغربية: الأم المدرسة الأولى لغرس الوعي

وأوضح محافظ الغربية، خلال كلمته، أن الأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء، لتحقيق حياة سليمة مستدامة، والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتم توطينها في خطة الدولة للتنمية المستدامة، التي تلعب فيها المرأة دوراً محورياً هاماً، سواء كان دورها في تغذية أطفالها للقضاء على سوء التغذية، واستبدال الوجبات الجاهزة بوجبات صحية سليمة متكاملة، لبناء أجساد قوية قادرة على العمل والبناء.

تمكين المرأة اقتصادياً عبر مشروعات صغيرة

وأضاف «رحمي» أن المرأة لها دور كبير في القضاء على الفقر، من خلال تمكين ودعم المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يوفر لها مصدر دخل متجدد، يسهم في التصدي للفقر ومواجهته، كما تلعب المرأة دوراً هاماً في مؤشرات الصحة المستدامة، وخاصةً الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومدى توفير الرعاية الطبية المناسبة لها، إلى جانب ضرورة توعية المرأة بمخاطر الزواج المبكر وكثرة الإنجاب.

وأكد محافظ الغربية أن دور المرأة يزداد بالمساهمة في القضاء على الجهل، من خلال دعم أنشطة القضاء على الأمية، وفتح فصول محو الأمية، كما تشغل المساواة بين الجنسين حيزاً كبيراً من أهداف الاستدامة، التي تسعى الدولة لتحقيقها، وتمثل داعماً قوياً لحقوق ومكتسبات الدولة المصرية.

كما أكد المحافظ على دور الرائدات الريفيات في توعية السيدات بالقرى، وبأهمية الاستدامة وتوفير الموارد وترشيدها، مشيراً إلى جهود المحافظة في دعم المرأة وتمكينها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في كافة القطاعات، لتحقيق التنمية البشرية لسكان القرى عامةً، والمرأة المصرية بصفة خاصة.

تمكين المرأة المصرية في كافة مؤسسات الدولة

كما استعرض «رحمي» عدداً من الفعاليات التي نظمتها المحافظة لدعم للمرأة، حيث تحدثت الدكتورة صفاء مرعي، مقرر المجلس القومي للمرأة في الغربية، عن مكتسبات المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شهدت طفرة تمثلت في تمكين المرأة المصرية في كافة مؤسسات الدولة، وتوليها مناصب قيادية هامة في كافة المجالات، إلى جانب التمكين السياسي وريادتها في الأنشطة السياسية المتنوعة.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت أيضاً زيادة تمكين المرأة اقتصاديا، حيث برزت جهودها في مشاركة المجلس بمبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى، وتحقيق الأعلى من المستهدف المتوقع تنفيذه، وتقدمت بالشكر إلى جميع النساء بصفة عامة، وسيدات المجلس بصفة خاصة، تقديراً لجهودهن في مختلف الفعاليات بالمحافظة.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة زينب أبو الفضل، أستاذ الفقه بكلية الآداب، إلى ضرورة غرس الوعي لدى الفتيات كونهن أمهات المستقبل، سواء الوعي السياسي أو الاجتماعي أو الديني، وأكدت أن الوعي الحقيقي هو الحفاظ على فطرة الإنسان التي فطره الله عليها، تلك الفطرة السليمة القائمة على حب الوطن، وتوفير الموارد، وتقبل الآخر واحترامه، حيث أكدت كافة الديانات على أن حفظ الفطرة السليمة تكمن في حفظ 5 أسس، وهي «حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل».

تضافر جهود الرجل والمرأة معاً لتحقيق التنمية

وأشار الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أهمية العمل كفريق منظم لتحقيق منتج أكثر جودة وتنظيماً، ولذلك يأتي أهمية تضافر جهود الرجل والمرأة معاً، والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق التنمية، كما أكد على أهمية الوعي ومصادره، التي يُعد أهمها البيت، خاصةً الأم، فعلى قدر وعي الأم ينضج وعي أطفالها.

كما لفت «الزنط» إلى أهمية الإعلام ودور العبادة والتعليم، وخاصة المرحلة الابتدائية، كمصادر هامة للوعي، وأضاف: «علينا استغلال دورها للمساهمة في بناء الإنسان الإيجابي، ليكون قادراً على النهوض بالجمهورية الجديدة، من خلال خلق منظومة قيم متكاملة أخلاقياً ودينياً ووطنياً، والتي قد نعاني حالياً من مرحلة ترهل في منظومة القيم الحالية».

واختتم اللقاء بتكريم 8 من رموز العمل النسائي في الغربية، وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتور سعد الزنط، وللدكتورة صفاء مرعي، بينما أهدى الدكتور سمير مهنا شهادة تقدير إلى محافظ الغربية.