«العربية للحوار» تحتفي بنجاح الحملة البرتقالية لمواجهة العنف ضد المرأة

نظمت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، عرضا تقييميا لنتائج الحملة التي نظمتها في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، بالتعاون مع صالون الدكتورة حنان يوسف الثقافي، حيث احتفت المنظمة بنجاح الحملة البرتقالية التي امتدت على مدار 16 يومًا، وتضمّنت مجموعة من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف، الرئيس التنفيذي للمنظمة وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية، بحسب بيان، بأنّ المنظمة ارتأت أهمية استمرار الحملة البرتقالية، التي بدأت المنظمة في الاحتفال بها بشكل سنوي، مشيرة إلى أنّه طالما العنف مستمر ضد المرأة بأشكاله المختلفة، فيجب أن تستمر الحملة ونشر الوعي بأهمية التعامل مع أي ممارسات شاذة.

يوسف: مستمرون في الحملة حتى يتوقف العنف ضد المرأة

وأوضحت أستاذ الإعلام الدولي، أنّ الاحتفالية تأتي بالتعاون مع الصالون الثقافي، والذي احتفل في دورته الأخيرة بالحملة البرتقالية، وشهد مشاركة واسعة من المتخصصين والمفكرين من مصر والدول العربية، في امتداد واضح لرسالة المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي التي تسعى جاهدًا لمد جسور التواصل والفكر بين الشعوب، علاوة على تضمين جيل الشباب في المشاركة للتعبير عن آرائهم.

يوسف: المرأة شريك أصيل في المجتمع

وعلى مدار 16 يومًا بدأت في الـ25 من نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من الشهر الحالي، نفذت المنظمة مجموعة من الأنشطة وجاءت على النحو التالي:

25 نوفمبر 2021: صالون ثقافي لعدد من رموز الفكر العربي لمواجهة العنف ضد المرأة.

26 نوفمبر 2021: دراسة إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة في ظروف جائحة كورونا.

27 نوفمبر 2021: طرح مجموعة من الأفكار الشبابية لمواجهة العنف ضد المرأة.

28 نوفمبر 2021: بدء برنامج رسائل البرتقال لمواجهة العنف ضد المرأة، كما أطلقت المنظمة برنامج «رسائل البرتقال» لدعم المرأة من مصر وتونس وليبيا ولبنان والاردن والعراق وسوريا.

29 نوفمبر 2021: نشر مادة معرفية توعوية لأنواع العنف وتدابير لمواجهة العنف ضد المرأة.

30 نوفمبر 2021: مبادرة الكروت البرتقالية لمواجهة العنف ضد المرأة.

1 ديسمبر 2021: نشر دراسة حول صورة المرأة في الإعلام وربطها بالتجديد العربي لمواجهة العنف ضد المرأة.

2 ديسمبر 2021: طلاب الإعلام يشاركون في رسم الخريطة البرتقالية لمواجهة العنف ضد المرأة.

3 ديسمبر 2021: ندي ونادين قصة ملهمة للفتيات ذووي الهمم لمواجهة العنف ضد المرأة.

4 ديسمبر 2021: فتيات الحملة البرتقالية ينشرن الوعي لمواجهة العنف ضد المرأة.

5 ديسمبر 2021: دليل معرفي لأنواع العنف ضد المرأة.

6 ديسمبر 2021: «س و ج» حول العنف ضد النساء والفتيات.

7 ديسمبر 2021: حوار مع الإعلامية لينا الطهطاوي.. المرأة تتعرض للعنف في الرياضة.

8 ديسمبر 2021: مسابقة إعلامية ترصد العنف الذي تتعرض له المرأة اللاجئة والأوضاع غير الإنسانية للاجئات، ودعوة للإعلام لتسليط الضوء على معاناتها: الحملة الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.

9 ديسمبر 2021: بث فيديوهات لقصص ناجيات من العنف ضمن أنشطة الحملة الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.

10 ديسمبر 2021: عرض تقييمي لنتائج الحملة في إطار الاحتفال بنجاح الحملة البرتقالية التي أطلقتها المنظمة العربية للحوار بالتعاون مع صالون الدكتورة حنان يوسف الثقافي لعقد 16 نشاطًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأعربت يوسف عن سعادتها بنجاح الاحتفالية، لافتة إلى أنّ تنوع الأنشطة التي تم تنظيمها، أمر يساعد في إيصال رسالة الحملة بشكل جيد، علاوة على المشاركة النسوية الفاعلة في أنشطة المبادرة، سواء مشاركة النخبة من الأكاديمين والمتخصصين، والمشاركة الشبابية من طلبة الإعلام وطلاب ذوي القدرات الخاصة، للتأكيد على وحدة الرسالة بأنّ المرأة مهما اختلف شكلها أو سنها، فالعنف مرفوض ضدها بأي شكل من الأشكال.

يذكر أنّ ختام أنشطة الـ 16 يومًا جاء ليتوافق مع يوم العاشر من ديسمبر، وهي ذكرى يحتفل فيها العالم بحقوق الإنسان، وهي دلالة على أنّ حقوق المرأة في الدفاع عن نفسها عن أي عنف يتزامن كونها في النهاية إنسان تحظى بنفس الحقوق التي يدعو العالم لها سنويًا.

ويركز العالم في احتفاله هذا العام بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان على (المساواة) والمادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصها: (يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء)، لتكن في النهاية تلك رسالة للعالم أجمع باحترام حقوق المرأة بوصفها أحد أفراد المجتمع والبشرية.

ويتزامن ذلك مع الحملة التي أطلقتها المنظمة، عن نشر الوعي بحقوق الإنسان اتفاقا مع الاستراتيجية المصرية الوطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.