مدير مشروع «رواد 2030»: نستهدف تخريج ألف رائدة أعمال خلال عام واحد

شارك مشروع «رواد 2030» التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع التشاوري الذي نظمته «Enroot Development» بمشاركة مركز المرأة العربية للتدريب والبحث «CAWTAR»، وذلك في إطار مشروع تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الوصول المتكافئ إلى أسواق الأعمال والتجارة؛ والذي يغطي 6 دول هي: «مصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان والأردن».

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع «رواد 2030» الأهداف والخدمات التي يقدمها المشروع في مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المشروع يركز على المساواة بين الجنسين ويراعي دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، مؤكدة أن نسبة مشاركة المرأة في المبادرات التي يطلقها المشروع في زيادة مستمرة وتصل في عدد من المبادرات إلى 50%.

وأوضحت أنَّ المشروع يسهم في توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية ودرجة الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، ودعم وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة ومنها الخاص بالمرأة والتي تقدم أفكارًا جديدة في سوق العمل.

إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» في المدارس والجامعات

وأكّدت أنَّ المشروع يهدف إلى تأسيس جيل من رائدات الأعمال لذلك أطلق رواد 2030 حملة «ابدأ مستقبلك» في المدارس والجامعات ونسبة المدربات العاملات بالحملة في مختلف المحافظات يبلغ 40%، فضلًا عن حملة المليون ريادي التي تعد أكبر حملة في مصر والشرق الأوسط في مجال ريادة الأعمال، حيث إن عدد الإناث المشاركات بها تخطت الـ40%، إلى جانب نسبة الإناث الملتحقات بحاضنات الأعمال التابعة للمشروع والتي تفوق الـ45%.

وأوضحت مدير مشروع «رواد 2030» أنَّه في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه المشروع للمرأة، فقد تم مؤخرًا إطلاق برنامج «رائدات 2030» بمنتدى شباب العالم في يناير الماضي، والذي يعد مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية وتوفير فرص للنساء لإطلاق أعمالهنّ وتطويرها، إذ يهدف البرنامج إلى تخريج نحو 1000 امرأة كرائدات أعمال، وذلك بنهاية المرحلة الأولى خلال عام، فضلًا عن تقديمه الوعي و الموارد لتأسيس المشروعات الناشئة في مصر.

منح درع «رائدات 2030» لـ فائزة بن حديد

تابعت غادة خليل أنَّ البرنامج لا يستهدف رائدات الأعمال فقط، ولكنه يضم كذلك أصحاب المشروعات، موضحة أنَّ «رائدات 2030» يتيح تدريبات متقدمة في عدة مجالات منها نمذجة الأعمال، والتسويق، والتمويل والجوانب القانونية، وتطوير الأعمال وغيرها.

وأشارت إلى أنَّ للبرنامج 3 مهام رئيسية، هي المساعدة في زيادة الإنتاجية والربحية، ودعم الابتكار للشركات المملوكة للسيدات، وتعزيز الوصول لفرص العمل المناسبة ودعم مشروعات السيدات في مصر.

وعلى هامش المشاركة قدمت الدكتورة غادة خليل درع المشروع للسيدة فائزة بن حديد، ممثلة عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحث «CAWTAR» نظرًا لمجهوداتهن الكبيرة في دعم المرأة وخاصة في مجال ريادة الأعمال.