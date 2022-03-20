«سي إن إن» الأمريكية: روسيا لم تحقق تفوقا جويا في الأجواء الأوكرانية

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الطائرات العسكرية الأوكرانية تتحرك ببطء ودون عوائق فوق أوكرانيا، مما يدعم فكرة أن روسيا لا تسيطر على المجال الجوي للبلاد، وتابعت في تقرير لها، بأن فريق «سي إن إن» الذي سافر عبر الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، شاهد طائرات مقاتلة فردية تحلق على ارتفاع منخفض فوق الريف في ثلاث مناسبات منفصلة على مدى عدة مئات من الكيلومترات، وفي المرة الثالثة، لم تهاجم القوات الأوكرانية عند نقطة تفتيش الطائرة النفاثة.

طائرات أوكرانية تحلق دون اشتباك

وأضاف التقرير أن محللا أمنيا سافر مع فريق «سي إن إن»، قد لاحظ أن الطائرات لم تكن تحلق بسرعة عالية، مما يشير إلى أنها لم تكن متورطة في هجوم وبالتالي من المحتمل أن تكون أوكرانية، وشاهد نفس الفريق طائرة هليكوبتر تحمل علامة MI-8 الأوكرانية مسلحة بمجموعة صواريخ تحلق بسرعة منخفضة فوق ضواحي مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، وخلص التقرير إلى أن هذه المشاهدات تدعم تقارير المخابرات الغربية التي تفيد بأن روسيا لم تحقق تفوقًا جويًا كاسحا في أوكرانيا.

الجيش الروسي يطلق صواريخ «كاليبر» لتدمير أهداف أوكرانية

من جهة أخرى، قال الجيش الروسي، إنه شن سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا، مستخدما صواريخ «كروز»، وفي بيان صدر اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن صواريخ كاليبر التي تُطلق من البحر، أطلقت من بحر قزوين، واستهدفت ورشة لإصلاح المركبات المدرعة الأوكرانية، وأن أنظمة صواريخ «كينزال» التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أطلقت من المجال الجوي فوق شبه جزيرة القرم.

وقال «كوناشينكوف» إن الصواريخ استهدفت ما وصفه بقاعدة تخزين كبيرة للوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة كوستيانتينيفكا في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا، وأوضح أن الموقع كان يستخدم كقاعدة رئيسية للإمداد والتزود بالوقود للقوات المدرعة الأوكرانية.