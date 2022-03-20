«دايناميكس لينك» الأولى بأفريقيا والثالثة على الشرق الأوسط في تقديم حلول برمجية موحدة

تقدم شركة دينامكس لينك، بشراكة هي الأولى من نوعها في مصر مع مايكروسوفت دايناميكس وإل أس للتجزئة، حلول برمجية موحدة في مجالات مختلفة منها التجزئة والتصنيع والضيافة والصيدليات وإدارة سلاسل المطاعم والمحلات التجارية جعلتها الأولى في مصر وأفريقيا في هذا المجال.

وأعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور حسام الصماد في حوار مع مجلة بيزنيس توداي إيجيبت عن أن شركة دينامكس لينك تأتي في المرتبة الأولى في أفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط والحادية عشرعالميًا في تقديم حلول برمجية موحدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، أنه منذ إنشاء الشركة وهي تعمل على تقديم حلول تقنية تم تطبيقها في أكثر من 140 ألف شركة على مستوى العالم من شأنها تقديم حل مركزي للتحكم في إدارة الفروع والمخازن أياً كان عددهم أو حجمهم أو أماكنهم.

كما حصلت دايناميكس لينك على LS Diamond Partnership في عام 2019، وفقاً لتصريحات الصماد.

70 شركة وكيان اقتصادي تتعاقد مع دايناميكس لينك

وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن دايناميكس لينك تعاقد معها أكثر من 70 شركة وكيان اقتصادي في صناعات مختلفة مثل (محلات البيع بالتجزئة مثل الملابس والإكسسوارات، سلاسل المطاعم، سلاسل الصيدليات، محطات البنزين، التصنيع، شركات تجارية وتوزيع)، في العديد من الدول مثل (مصر، السعودية، الإمارات، ليبيا، ألمانيا، كوت ديفوار، السنغال، الكاميرون) وذلك لتطبيق برنامج Microsoft Dynamics 365 Business Central.

ومايكروسوفت دايناميكس، مجموعة من البرامج المتخصصة في إدارة وتخطيط موارد الشركات من النواحي المالية والإدارية والمشتريات والمبيعات وإدارة المخازن والتصنيع وإدارة المشاريع وغيرها من العمليات الإستراتيجية المتقدمة للشركات.

وأشار الصماد، إلى أن أعمال الشركة تتضمن تقديم تقنية ذكاء الأعمال التي تحتوي على الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة من قبل المؤسسات لتحليل البيانات وإدارة معلومات الأعمال، موضحًا أن تقنية ذكاء الأعمال توفر القدرة على إنتاج العديد من التقارير الفعالة على نطاق واسع والتي تساعد صانعي القرار على اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق نجاح الأعمال على المدى القصير/ الطويل بالإضافة إلى أنها توفر تقارير قياسية شاملة.

وتابع الصماد: «النظام مرن بدرجة كافية للسماح للمستخدمين بإنشاء تقاريرهم الخاصة»، وفيما يتعلق بالتعاول مع الشركات الحكومية، أوضح الصمد إلى أنه حتى الآن لم يتم تعاون مع أي جهة حكومية، منوهّا إلى أنه عملاء الشركة حتى الآن من القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الشريك المؤسس لدينامكس لينك، المطور أحمد عطية على أن دور الشركة لا يقتصر فقط على تقديم حل برمجي ولكن يشمل أربعة مراحل، وهم مرحلة التخطيط: يتم فيها وضع خطة واضحة لتنفيذ المشروع بعد تحديد الـScope بشكل دقيق، مرحلة التصميم والتطوير: يتم فيها العمل على تهيئة البرنامج لتلبية متطلبات البزنس الخاص بكم، ومرحلة التدريب: ويتم فيها تدريب الموظفين لديكم على كيفية استخدام البرنامج، وانطلاق المشروع: يتم الإتفاق على موعد محدد للبداية الفعلية لاستخدام البرنامج.

20 عامًا من الخبرة المتراكمة في تقديم أنظمة إدارة الأعمال المتكاملة

وقال عطية، إن تعدد الأنظمة المستخدمة في إدارة الشركة من الصعوبات التي تواجه متخذي القرارات، منوهًا على أن في دايناميكس لينك نقدم نظام واحد لإدارة جميع أفراد فريق العمل في كل الفروع والإدارات، وبالتالي يمكنكم الحصول على المعلومات من مكان واحد.

وأضاف عطية: «يستطيع العميل من خلال الحل الذي تقدمه الشركة تتبع المبيعات وحالة المخزون من أي مكان باستخدام الإنترنت، وربط جميع الفروع ومتابعتها من خلال شاشة واحدة، وإصدار وحفظ فواتير المبيعات والمشتريات إلكترونياً، بالاضافة إلى الحصول على تقارير دورية عن المبيعات وصافي الأرباح».

لدى دايناميكس لينك 20 عامًا من الخبرة المتراكمة في تقديم أنظمة إدارة الأعمال المتكاملة التي تشمل، تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، إدارة علاقات العملاء (CRM) حلول ذكاء الأعمال (BI)، مما يمنح كل الأدلة القوية والمستقبلية المهمة، الأعمال الهامة الحل الذي يوفر أفضل الممارسات والعمليات والوظائف المصممة خصيصًا لعملك وموظفيك.

وتحتوي حافظة أعمال دايناميكس لينك على مجموعة متنوعة من العملاء في قطاعات التجزئة والمطاعم والمؤسسات الطبية والعلاجية وقطاعات أخرى.

وأكد الصماد أن دينامكس لينك تسعى خلال الفترة القادمة للتوسع في بناء قدرات الكوادر الشابة في مجال البرمجة لأنظمة إدارة الأعمال المتكاملة حيث تعمل حاليا على تأسيس وإطلاق أكاديمية لسد احتياجات سوق العمل من البرمجين الشباب المحترفين، مضيفا أن العلاقات القوية لدينامكس لينك مع الشركات الدولية في مجال البرمجة ستوفر للدراسين في الأكاديمية فرصة للحصول على أرقى تدريب عملي ونظري في هذا المجال.