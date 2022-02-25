«الاتصالات»: تنمية قدرات شباب قرى حياة كريمة بالتعاون مع مايكروسوفت

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة مايكروسوفت، تهدف الأولى إلى بناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بينما تستهدف مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين جامعة مصر للمعلوماتية ومايكروسوفت إلى تطوير طرق التعليم وتمكين الجامعة من الجاهزية للمستقبل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات التعليم الجامعي فى القرن الحادي والعشرين.

تنمية قدرات المواطنين بقرى حياة كريمة

حضر التوقيع سامر أبو لطيف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون سيعزز الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتمكينهم من الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو الذى يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل واقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة هو مشروع متفرد يهدف إلى توفير الحياة اللائقة لأكثر من 58 مليون مواطن فى 4500 قرية خلال 36 شهرا.

الوزارة حريصة على التعاون مع كبرى الشركات العالمية

وأشار «طلعت»، إلى حرص الوزارة على التعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ استراتيجية بناء القدرات الرقمية، موضحا أن التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية ومايكروسوفت، سيسهم فى تنمية المهارات الرقمية وتعزيز قدرات الجامعة لتهيئة بيئة تعليمية ذكية تفاعلية بما يسهم فى الارتقاء بجوده الخدمات التعليمية وفتح الآفاق أمام الطلاب للابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة تعد أحد أهم المحركات لإعداد جيل متميز يسهم فى إحداث نقلة نوعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تنمية قدرات المواطن التنافسية

وأوضح «رأفت هندي»، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية والمنسق العام لأنشطة قطاع الاتصالات بمبادرة حياة كريمة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت بصفتها شركة من الشركات الرائدة فى مجال تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وما تحتويه هذه المذكرة من برامج ومساهمات والتي تؤثر بشكل مباشر في تنمية قدرات المواطن التنافسية بتلك القرى، من شأنها تعظيم العائد على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية للاتصالات بقرى المبادرة من خلال زيادة إنتاجية الفرد ومساهمته في الدخل القومي.