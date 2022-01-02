مايكروسوفت تطلق تحديثا جديدا لويندوز 11 احتفالا بمرور عام على إطلاقه

تعمل شركة مايكروسفت على إطلاق تحديث جديد بميزة جديدة في نظام التشغيل Windows 11 مع قائمة طويلة من التحسينات، وكشفت التسريبات أن التحديث يحمل الاسم الرمزي Sun Valley 2، خلال الاحتفال بمرور عام على إطلاق النظام.

وذكر موقع الشركة، أن الإصدار سيأتي مع بعض التحسينات المهمة لجعله أسرع وأكثر سلاسة وأكثر حداثة، ولدمج WinUI بشكل أفضل، وقد يظهر Windows Run مع الوضع المظلم في هذا الإصدار.

التحديث الجديد لويندوز 11 سيدعم السحب والإفلات لشريط المهام

وأضاف الموقع أن التحسين الأكثر وضوحًا في التحديث الجديد هو دعم السحب والإفلات لشريط المهام، وربما يكون شريط المهام المعاد تصميمه في الوقت الحالي هو أسوأ تغيير في نظام التشغيل الجديد من Microsoft، مع فقدان العديد من الميزات الأساسية مثل السحب والإفلات أو النقر بزر الماوس الأيمن.

وسيعمل التحديث الجديد لـWindows 11، الذي من المتوقع الإعلان عنه الصيف المقبل، دعم السحب والإفلات.

تحسين قائمة ابدأ في التحديث الجديد

وأشار الموقع إلى أنه ما يمكن توقعه في Windows 11 Sun Valley 2 هو تحسين قائمة Start (ابدأ) في الإصدار الجديد من ويندوز11 بخيارات تخصيص جديدة، كما سيتمكن المستخدمين من تثبيت المزيد من التطبيقات أو التوصيات في قائمة البداية، إضافة إلى تحسينات التصميم، مع تحسينات مهمة لنظام Windows الفرعي لقدرة Android وWindows على إدارة مجموعات المفاجئة، كما ستكون هناك تحسينات على العديد من صفحات تطبيق إعدادات Windows 11، وكيفية تعامل نظام التشغيل مع صفحات لوحة التحكم للمستخدمين المتميزين.

ويأتي Windows 11 حاليًا مزودًا بدعم عناصر واجهة مستخدم متكاملة، مثل Microsoft To-Do وMicrosoft Weather والأخبار والأخبار والاهتمامات الموجودة بالفعل في Windows 10، ويمكن أن تتوفر مجموعة كاملة من أدوات الطرف الثالث لنظام التشغيل Windows 11 كجزء من الإصدار 22H2 Sun Valley 2.