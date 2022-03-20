قصة كفاح الأم المثالية بكفر الشيخ: شقيت على ولادي وطلعتهم دكاترة «فيديو»

قبل 10 سنوات توفي زوجها وترك لها 3 أبناء، أكبرهم طالبة جامعية وأصغرهم طالب إعدادية فدفنت حزنها في قلبها وبدأت رحلة طويلة من الكفاح مع أبنائها، معاهدة الله سبحانه وتعالى أن تستكمل مسيرة زوجها وتربي أبناءها ليكونوا أطباءً كما كان والدهم يحلم، ليتحقق عهدها وليكون جزاءها لقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ والسابعة على مستوى الجمهورية، ليعرف الفرح طريقا لقلبها مرة أخرى.

رباب: عشت لأولادي أم وأب

«كنت ليهم الأب والأم وخدت عهد على نفسي أني لازم أطلعهم دكاترة زي أبوهم ماكان عاوز، وكنت بسهر وأتابع وأساعد في المذاكرة لحد ربنا ما أكرمني، هديتي الكبيرة هي ولادي الـ3، جوزت البنتين وابني التالت لسة بيدرس في طب الأزهر»، بهذه الكلمات عبرت رباب عبدالحي عوض عبد الحافظ، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى كفر الشيخ عن فرحتها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها سارت على العهد بينها وبين زوجها.

صبرت على آلام زوجها وعبرت بأبنائها إلى بر الأمان

سنوات من الصبر على الآلام، عاشتها «رباب»، بعد اكتشاف إصابة زوجها بالفشل الكلوي، لتنتهي تلك الأيام الصعبة بوفاته تاركا إياها تصارع أمواج الحياة وحدها إلى أن وصلت بأبنائها إلى بر الأمان: «كانت صدمة لما جوزي المهندس السيد خطاب أصيب بفشل كلوي وكان بيغسل كلى إلى أن توفاه الله، وبعدين تحملت المسئولية لوحدي وعزمت النية على أن ولادي لازم يكونوا دكاترة وخرجت اتنين منهم من طب بشري وبيطري، وابني التالت في طب الأزهر».

صممت السيدة التي تعمل معلمة بمدرسة كوم الحجر الزراعية بمركز الحامول، على أن تظل في بيتها الذي تركه لها زوجها وألا تنتقل للعيش مع أهلها: «مخدتش عيالي وروحت عند أهلي قلت لازم ولادي يتربوا في البيت اللي عمله أبوهم، وأهل جوزي كانوا خير سند وعون ليا، وشقيت عليهم لحد ما ربنا أكرمني بفرحة فوزي بلقب الأم المثالية وده تكريم عظيم لرحلتي في الحياة».

ابنتها آلاء: قدمت لوالدتي لأنها تستحق اللقب

اقترحت ابنتها الكبرى الدكتورة آلاء أن تقدم لوالدتها في مسابقة الأم المثالية، إيماناً منها بأنها تستحق، وتوكلت على الله وتمنت فوزها ليكون تكريما معنويا لها على رحلة كفاحها: «أمي تستحق أن تكون أما مثالية في كل حاجة، علشان كده قررت أقدم ليها وتمنيت الفوز وقلت ده تكريم هيعوضها عن أيام البكاء الكتير اللي كانت بتداريها علشانا، والحمدلله فخورين بيها ومقدرين تعبها علشانا».

وفازت السيدة رباب عبدالحي، اليوم بلقب الأم المثالية على مستوى كفر الشيخ، وفق إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي لأسماء الأمهات المثاليات 2022.