الأم المثالية بكفر الشيخ: عانيت بعد وفاة زوجي.. ووصلت ولادي لبر الأمان

فازت رباب عبد الحي عوض، من قرية كوم الحجر، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.

رباب عبد الحي، أرملة منذ 10 سنوات، وحاصلة على بكالوريوس تربية، وعانت وتحملت الكثير في حياتها بعد وفاة زوجها كي تساند أبناءها الثلاثة وتصل بهم إلى بر الأمان؛ وحصلت الابنة الأولى على كالوريوس طب بيطري، والثانية على بكالوريوس طب بشري، والابن الثالث طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري.

الأمهات المثاليات بكفر الشيخ بالترتيب

وجاءت قائمة الأمهات المثاليات بمحافظة كفر الشيخ كالتالي: «رباب عبد الحي عوض عبد الحافظ، مركز الحامول، وأميرة فاروق متولي موسى، مركز بيلا، ورابعة محمد عبدالحميد، مدينة كفر الشيخ، وكميلة عبدة علي أبوعالية، مركز دسوق، ومنى عبدالحي محمد العسال، مركز فوه، وشهيدة سعد عثمان، مركز بيلا، وحورية علي محمد عوض، مركز قلين، وأمل عز العرب علي عمارة، قلين، وميرفت السيد رجب، مركز بلطيم، وهنومة صلاح عبدالجواد، مركز سيدي سالم، وشمعة عطية خليفة، مركز مطوبس.

ومن جانبه، أكد السيد مسلم، مدير مديرية التضامن بكفر الشيخ، في تصريح خاص، أن الأمهات هن عظيمات مصر لما لهن من قصص كفاح كبيرة، ومتاعب كثيرة في توصيل أبنائهن لبر الأمان.

الأمهات يقمن ببطولات عظيمة لتوفير الأمان لأبنائهن

وأشارت الدكتورة ماجدة عبدالله، مدير إدارة الأسرة والطفولة، إلى أنها تبارك للأمهات الفائزات بما ضربوهن من قصص كفاح، وبطولات عظيمة في بناء جدار الأمان لدى أبنائهن، والسير معهم نحو طريق المجد والاستقرار.