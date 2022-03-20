تطورات جديدة لحل أزمة نقص البنج في عيادات الأسنان.. بشرى بنهاية الشهر

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، خطوة جديدة لحل أزمة نقص البنج حاليا التي يعاني منها العديد من أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه عُقد اجتماع بهيئة الدواء المصرية، بين الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور حسام محمد عبد الله، والدكتورة نهال جمال، بإدارة النواقص بالهيئة، لبحث أزمة نقص البنج وكيفية العمل على حلها.

وأوضحت النقابة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللقاء تناول ثلاثة نقاط، تتمثل في مناقشة أزمة نقص بنج الأسنان الحالية وأسبابها، مؤكدة أنه بدأ الإنتاج في «أرت فارما» منذ 5 أيام بانتظام، وفي انتظار فترة التحليل للإنتاج اليومي، والتي تستغرق أسبوعين لكل باتش، وعليه في نهاية الشهر الحالي، يتوفر بانتظام إنتاج المصنعين، ومن بداية شهر يوليو سيبدأ الإنتاج من الخط الجديد لشركة إسكندرية بطاقة 2000 علبة يوميا بدلا من 500.

لجنة لحل أزمة نقص البنج

وأكدت النقابة أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة أزمة، لمنع حدوث أي أزمات أخرى بين النقابة وهيئة الدواء، إذ أن مؤشرات الأزمة تتمكن الهيئة من رصدها قبل بدايتها بـ6 أشهر، على أن تتدخل الهيئة والنقابة مع المصادر الأربعة لضبط السوق.

استيراد أنواع من البنج

كما تقدمت نقابة أطباء الأسنان باقتراح للهيئة لتسهيل وفتح الباب أمام الشركات الراغبة لاستيراد أنواع أخرى من البنج لزيادة المعروض، وذلك من المصانع التي كانت تورد لمصر سابقا، مثل أسترا «زايلوكين» التي استحوذت عليها سيرونا/ دنتسبلاي، ونوفوكول الكندية، و 3M-ESPE، الذين خرجوا من السوق بسبب بعض العراقيل وسياسة التسعير.

وأشارت النقابة، إلى أنه جرى تقديم ملف كامل بخصوص استخدام النيتروس أوكسايد في عيادات الأسنان بعد منع استخدامه منذ 2007، موضحة أن النقابة كانت قد قدمت ملف منذ عدة أشهر، ولم يبت فيه، ووعد أعضاء الإدارة بسرعة البت فيه.