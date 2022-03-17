انطلاق ماراثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة «أطباء الأسنان» اليوم

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، لاختيار نصف مقاعد عضوية النقابة العامة، والمقاعد الفارغة بالقطاعات، ونصف مقاعد الفرعيات، وتعقد انتخابات نقابة أطباء الأسنان كل عامين «تجديد نصفي»، لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابة الفرعية، بينما يجري انتخاب النقيب ورؤساء النقابات الفرعية كل 4 سنوات، وفقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969 وكذلك لائحته التنفيذية.

اختيار 3 أعضاء فوق سن 15 عاما و3 أعضاء تحت 15 عاما

ويجرى التصويت على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لاختيار 3 أعضاء فوق سن 15 عاما، و3 أعضاء تحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، إضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية في «بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط»، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.

وصرح الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي، أنه تم فتح باب التصويت في الساعة العاشرة صباحا، لافتا إلى أن عمليات فرز الأصوات ستبدأ بعد غلق باب التصويت بمقار اللجان.

وأشار نقيب عام أطباء الأسنان، إلى إنه وللمرة الأولى في تاريخ انتخابات النقابة تشارك الدكتورة إسراء البابلي من ذوي الهمم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان كمرشحة لنقابة أطباء الأسنان بالقاهرة تحت السن.

أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان يبلغ 76.500 عضو من المقيدين بجداول النقابة

وتابع: «أعضاء الجمعية العمومية لـ نقابة أطباء الأسنان يبلغ 76.500 عضو من المقيدين بجداول النقابة، بعد استبعاد الأعضاء المتوفين، ومن يحق لهم التصويت كل من قاموا بتسديد الاشتراكات».

ونشرت نقابة أطباء الأسنان رابط إلكتروني لتمكين الأطباء من التعرف على قيمة الاشتراكات المُستحقة، ومقرات اللجان الانتخابية لتسهيل عملية التصويت.

وأظهرت الكشوف النهائية لانتخابات نقابة أطباء الأسنان، التي أعلن عنها يوم 9 فبراير الماضي، ترشح 13 عضوا لعضوية النقابة العامة تحت سن 15 سنة، فيما بلغ عدد مرشحي العضوية فوق السن 7 مرشحين، ويختار الناخب 3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن، فيما ترشح 4 آخرين لعضوية النقابة عن منطقة شمال الصعيد تحت السن، و2 لجنوب الصعيد تحت السن.

وأوضحت كشوف الانتخابات التي جرى إعلانها بعد غلق باب الطعون والتنازلات، والانتهاء من استقبال الأوراق الواردة بالبريد، ترشح عضوين لمقعد تحت السن عن منطقتي القاهرة والجيزة، وشرق الدلتا، ومرشحين إثنين لعضوية النقابة عن غرب الدلتا فوق السن.

كما ترشح 4 أعضاء بالنقابة لعضوية المجلس عن منطقة وسط الدلتا تحت السن، فيما فاز 21 عضوا على مجالس الفرعيات، قبل بدء الانتخابات (بالتزكية)، وذلك حسب القوائم النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات التي شكلتها النقابة العامة.

وكان الدكتور إيهاب هيكل، أعلن عن غلق باب تلقي التنازلات على الترشح بانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لأطباء الأسنان، يوم الإثنين 31 يناير الماضي.