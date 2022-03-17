عاجل.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء الأسنان»

جاءت المؤشرات شبة النهائية لأعمال فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في مقاعد القطاعات الستة على مستوى الجمهورية ضمن مجلس النقابة، تشير إلى حسم الدكتور أحمد الشيال مقعد مجلس النقابة عن قطاع القاهرة والجيزة، كما تقدم الدكتور محمد حسان على منافسيه على مقعد جنوب القاهرة.

نتائج الانتخابات

وأوضحت مؤشرات الفرز شبه النهائية وفقا لمصادر لـ«الوطن»، تقدم الدكتور أحمد مبروك على مقعد شمال الصعيد، كما حسم الدكتور أحمد فوزي مقعد غرب الدلتا.

ومازال الفرز مستمر لحسم مقعد عضوية المجلس في قطاع شرق الدلتا الذي تنحصر المنافسة عليه بين الدكتور خالد عبدالباسط والدكتور عادل شريف، كما لم تنته أعمال الفرز لحسم مقعد وسط الدلتا الذي يشهد منافسة قوية بين الدكتور أحمد رفعت وأقرب منافسيه الدكتور أحمد يوسف.

وقال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان ورئيس لجنة الانتخابات إن الإقبال اليوم على العملية الانتخابية كان ضعيفًا، لم يتجاوز في القاهرة 250 صوتًا وهو ما يقارب 1% من إجمالي الكتلة التصويتية في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية يبلغ 76.500 عضو من المقيدين بجداول النقابة، بعد استبعاد الأعضاء المتوفين، لافتا إلى أن «من يحق لهم التصويت بالانتخابات كل من سددوا الاشتركات».

محافظتا أسيوط والبحيرة

وأعلنت لجنة الانتخابات، أن هناك قرابة 40 مقعدُا جرى حسمهم قبل إجراء الانتخابات لخوض مرشح واحد على المقعد، لذلك يفوزون بالتزكية، وهم كل من: الدكتور طاهر محمد شريف، على مقعد نقيب أسنان أسيوط، كما حسم الدكتور محمود عبدالسلام، مقعد تحت السن أسيوط، والدكتور عادل حامد فاز بمقعد فوق السن أسيوط.

أما مقعد فوق السن جيزة، فاز به الدكتور حمدي حسن، وفي مقعد فوق السن بالبحيرة، فاز الدكتور خالد عبدالجواد.

كما فاز الدكتور عوام النبوي، بمقعد فوق السن بمطروح، كما فاز الدكتور منير إبراهيم، والدكتور أحمد صدقى، بمقاعد فوق السن بالبحر الأحمر، وعلى مقعد تحت السن البحر الأحمر، فازت الدكتورة سارة عبدالله فراج، وعلى مقعد فوق السن شمال سيناء فاز الدكتور سيف سعيد، والدكتور محمد حشمت، فاز بمقعد تحت السن شمال سيناء، والدكتور كمال خيري، فاز بمقعد فوق السن جنوب سيناء، والدكتور إبراهيم عبدالمحسن، فاز بمقعد فوق السن الإسماعيلية، والدكتور محمد أبوالعلا، فاز بمقعد تحت السن الإسماعيلية.

وعلى مقاعد تحت السن بالوادي الجديد، فاز كلا من الدكتور محمد سعد، الدكتور محمد عبدالله إسماعيل، كما حسم الدكتور مصطفى حزين، مقعد فوق السن بأسوان، أما مقعد تحت السن بأسوان ففاز به الدكتور مصطفى شحات، وعلى مقعد فوق السن بالأقصر فاز به الدكتور جاد فرشوطي، ومقعد تحت السن بالأقصر، حسمه الدكتور مصطفى حجاج، ومقعد تحت السن بقنا فاز به الدكتور محمود عبدالهادي، مصطفى النحاس.

وكانت انتخابات التجديد النصفي للأطباء الأسنان أجريت اليوم من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًـ ويجري الآن فرز باقي الأصوات الانتخابية في جميع المحافظات لحسم نتائج باقي المقاعد.