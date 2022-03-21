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عاجل.. السيسي يستجيب لطلب السيدة جيهان منصور: على عيني حاضر

كتب:

محمود البدوي
12:34 ص | الإثنين 21 مارس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة جيهان منصور، وهي سيدة تعمل في ورشة تصليح الكاوتش لرعاية أسرتها، طلبت أن تتحدث مع الرئيس السيسي، «الست عاوزة تكلمني وإحنا عنينا ليها، أنا بشكرك على كل اللي إنتي عملتيه»، فيما ردت عليه السيدة: «أنا اللي بشكرك، إنت معيشنا في أمن وأمان، بس أنا عاوزة مشروع عشان أرتاح»، فجاء رد السيسي: «على عيني حاضر، على عيني حاضر».

السيسي لـ«سيدة الكاوتش»: مش عاوزك تشيلي الهم

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي »: «عاوز أقولك على حاجة، مش عاوزك تشيلي الهم، وبشكرك على اللي ربتيهم واللي جوزتيهم، أجرك كبير أوي عند ربنا، وعشان كدة أي حاجة تطلبيها ربنا يستجيب، كان صعب عليا أوي اسمع إنك عاوزة تكلميني ومدخلش أرد عليكي».

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