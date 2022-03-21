عاجل.. السيسي: نفسنا نعمل كل حاجة للناس ومنشوفش محتاج «خلوا الطيبين يدعولنا»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دائما يسأل المواطنين في الشارع عن أحوالهم، «مقدرش أتجاوز أي حالة تيجي قدامي، هتحاسب من ربنا على اللي شوفته وطنشته أو اللي شوفته وسكت، هل فيه مشاكل أكتر من كدة، آه فيه مشاكل أكيد، أكيد فيه ناس كتير عندها مشاكل كتير، زي جيهان منصور والسيدة محروسة».

السيسي: استجابتي للناس دي ممكن تبقى الشفاعة الطيبة

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، ويُعرض على قناة «سي بي سي»، «استجابتي للناس دي ممكن تبقى هي دي الشفاعة الطيبة، لما شوفت أحاول أحل أو مستعد أحل، ربنا يعلم، نفسنا نعمل كل حاجة للناس كلها، ولا نشوف حد محتاج ولا محووج، وخلوا الناس الطيبة تدعلينا».

وتابع رئيس الجمهورية: «لما ربنا يفرجها علينا هنفرجها على الناس كلها، ممكن ناس تفتكر اننا مش شايفين الناس دي، لكن ربنا يعلم إني شايفهم وحاسس بيهم».