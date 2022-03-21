السيسي يستجيب لحالتين إنسانيتين على الهواء في أقل من نصف ساعة

ضرب الرئيس عبدالفتاح السيسي القدوة والمثل في التواصل الإنسانى وأثبت حرصه على التواصل الكامل بكل فئات الشعب، ففي أقل من نصف ساعة أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمتين هاتفيتين استجاب خلالهما لمطالب سيدتين مرتا بظروف صعبة خلال حياتهما، وذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

السيسي للسيدة محروسة: رضاكي يا بنتي هو الأمل اللي عندي

وجه الرئيس السيسي، حديثه للسيدة «محروسة»، التي تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل على تروسيكل، وتتحدى إعاقتها، بعد أن طلبت أن تُسلم عليه وتتواصل معه، إذ قال: «رضاكي يا بنتي هو الأمل اللي عندي، أكون سبب في إرضاء الناس وسعادة الناس، ربنا يعلم، هي دي الأمنية اللي عندي وده الحلم، ليس على الله كثير، وهو ليس عليه هين، هي تطلب وتؤمر وإحنا ننفذ».

وأضاف السيسي، «ربنا يخليكي يا سيدة محروسة، ويكرمك في أولادك، وتفرحي بأحمد ابنك، ويبقى ضابط قد الدنيا، رسالتها واضحة، هي تحدت ظروف صعبة جدا، تحدت ظروفها الشخصية، أقبلت على الدنيا بإرادة طيبة».

وتابع رئيس الجمهورية: «ربنا وفقها وخلاها ترضى، خلاها تبقى راضية، الرضا ده أهم شيء، الرسالة وصلت لكل الناس، مش محتاج مني أقول حاجة لحد، بقول للناس كلها ولنفسي أتفرج وشوف، ربنا يكرمك ويعينك ويراضيكي ويعوض عليكي، ودعواتك الطيبة لينا من فضلك»، فيما ردت السيدة: «دي ليله القدر بالنسبة لي».

السيسي للسيدة جيهان منصور: بشكرك على كل اللي إنتي عملتيه

وبعد أقل من نصف ساعة، حرص الرئيس السيسي على الاستجابة لمطالب سيدة أخرى تدعى جيهان منصور، وهي سيدة تعمل في ورشة تصليح الكاوتش لرعاية أسرتها، طلبت أن تتحدث مع الرئيس السيسي، «الست عاوزة تكلمني وإحنا عنينا ليها، أنا بشكرك على كل اللي إنتي عملتيه»، فيما ردت عليه السيدة: «أنا اللي بشكرك، إنت معيشنا في أمن وأمان، بس أنا عاوزة مشروع عشان أرتاح»، فجاء رد السيسي: «على عيني حاضر، على عيني حاضر».

وأضاف «السيسي»: «عاوز أقولك على حاجة، مش عاوزك تشيلي الهم، وبشكرك على اللي ربتيهم واللي جوزتيهم، أجرك كبير أوي عند ربنا، وعشان كدة أي حاجة تطلبيها ربنا يستجيب، كان صعب عليا أوي اسمع إنك عاوزة تكلميني ومدخلش أرد عليكي».