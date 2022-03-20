«القباج»: احتفالية تكريم الأمهات المثاليات بحضور الرئيس السيسي الأربعاء

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، يوم الأربعاء المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ يكرم الرئيس الأمهات المثاليات، كما يتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل أم مثالية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات، ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تحتفل مصر كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس السيسي، طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022

وأكدت «القباج» أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2022، بلغ 775 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 400 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، التي جاءت كالتالي:

شروط التقدم للمسابقة

ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء مع استثناء المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان بحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصلًا علي مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم.