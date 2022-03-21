بعد استجابته لمطالب سيدتين.. أمين الفتوى: الرئيس يؤسس فينا معنى الشهامة

أشاد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب سيدتين مرتا بظروف صعبة خلال حياتهما، وذلك على الهواء مباشرة.

من جبر الخواطر ذاق حلاوة أن الله له ناظر

وقال «الورداني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «بتكلم من قلبي بعد اللي انا سمعته من الرئيس السيسي، وعاوز أقول حكمة بحبها جدا وهي من جبر الخواطر ذاق حلاوة أن الله له ناظر».

وتابع: «ما يفعله الرئيس السيسي واضح جدًا أنه ماشي فيها بمدد الله سبحانه وتعالى، وهو مش بيشيل هم، وشايف إنه بيأسس لفكرة الرئيس الشهم والفارس النبيل، وبيعمل الكلام ده بأريحية شديدة».

كنت مُتيقن بمداخلة الرئيس السيسي

وواصل: «وأنا قاعد اتفرج متيقن إنه هيعمل مداخلة، لأن الشهامة بتقتضي ذلك، كأن فيه معنى جديد احنا بنأسسه هنا، وهو: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، دول اللي هنوصل بيهم ودول الاحتياطي الرباني اللي لو دعمناهم خاصة الناس الشغيلة واللي بيقدمولنا معاني حقيقية في الجد والاجتهاد والمحبة».

واستكمل: «شايف إن أيادي الست محروسة والست جيهان لازم تُقبل، والرسول لما شاف الإيد الشقيانة، وإن هي يد امرأة أيضا ده أمر نور على نور، نور إن فيه شخص عارف قيمة الحياة وإنه إنسان وأنه يعمل وينتج».

ووجه حديثه للسيدة جيهان منصور، قائلا: «عارفة إيه اللي خلى ربنا يجبر بخاطرك النهاردة؟ إنك كفلتي 4 وربنا سبحانه وتعالى أرسل إليكي اللي يكفلك بشهامة ونُبل عشان يتأسس فينا كلنا».