التضامن: تدريب 140 ألف شاب وفتاة فى 11 جامعة على برنامج «مودة»

قالت الدكتورة راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي أطلقته وزارة التضامن، إنه تم تدريب 140 ألف شاب وفتاة في 11 جامعة في 9 محافظات على مشروع «مودة»، كما تم فتح مبادرة مع وزارة التعليم العالي لتدريب الطلبة داخل المعاهد العليا والمتوسطة في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن هناك 52 معهدا شاركوا في الفصل الدراسي السابق، وتم تدريب 30 ألف طالب وطالبة بهذه المعاهد.

الفئة العمرية المستهدفة في برنامج «مودة»

أوضحت «فارس»، في تصريح لـ «الوطن»، أن تدريبات برنامج «مودة» تستهدف الفئة العمرية من 18 وحتى 35 عاما، وتم فتح مبادرة جديدة لتدريب المخطوبين في ديسمبر 2020، لافتة إلى أن تدريبات «مودة» أصبحت أكثر تخصصية والجلسات يقدمها طبيب صحة إنجابية لتقديم مشورة كاملة عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وتأخير الطفل الأول، مضيفة أنه تم توعية 96 ألف شاب وفتاة داخل 14 قرية في المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة».

وذكرت أنه تم إتاحة منصة «مودة» بلغة الإشارة، وسيتم تطوير المنصة لتكون سهلة الاستخدام لمن يعانون من مشكلات في الإبصار، كما تم تطوير دليل المنصة ومراجعته مع الهيئات الشبابية والخبراء، حتى تكون كل التدريبات متاحة لذوي الإعاقات المختلفة، مشيرة إلى أنه تم إضافة أنشطة أخرى لبرنامج «مودة»، كما سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة والتوسع في العمل معها.