«الروبيكي» مدينة الحفاظ على تراث مصر في الجلود.. أنشئت بـ2.7 مليار جنيه

اشتهرت مصر منذ ما يزيد عن ألف سنة بدباغة الجلود منذ تولي الناصر صلاح الدين الأيوبي للحكم في 1169 وبعد مرور وقت طويل تبدأ الدولة تطوير صناعة الجلود لتصبح عالمية وتطهير مناطق سور مجرى العيون ومجمع الأديان وإخلاء منطقة مصر القديمة من المدابغ القائمة بها للقضاء على التلوث والحفاظ على المواقع الأثرية وإعادة تطويرها واستعادة الوجه الحضارى لتلك المناطق واستغلالها سياحيا واستثماريا فى إقامة الكثير من الأنشطة.

وأكدت محافظة القاهرة أنه نقل المدابغ وصناعة الجلود إلى مدينة الروبيكى لصناعة الجلود لاستيعاب واحدة من أهم الصناعات وتطويرها عالميا، رصدت «الوطن» أهم التطورات التي تشهدها مدينة الروبيكي لتطوير صناعة الجلود وهى كالتالى..

- تكلفة إنشاء الروبيكي 2.7 مليار جنيه.

-تقع الروبيكي على مساحة 1629 فدانا وتنقسم إلى 3 مراحل.

-المرحلة الأولى تضم 323 وحدة على مساحة 203 أفدنة، وتستهدف تطوير المدابغ المنقولة من سور مجرى العيون إلى الوحدات المطورة.

-المرحلة الثانية على مساحة 109 أفدنة، وتشمل الصناعات الوسيطة والمستخرجة من عملية الدباغة، مثل تصنيع الجيلاتين، وكيماويات الدباغة والكرياتين والأمينو أسيد وتصنيع السماد الحيواني.

-المرحلة الثالثة على مساحة 161 فدانا وتشمل مؤسسات التصميم والمعاهد الفنية للجلود، والصناعات الوسيطة، ومصانع المنتجات الجلدية، ومنافذ بيع ومناطق تجارية، وتستوعب من 100 إلى 150 مصنعا للمنتجات الجلدية والإكسسوارات والكماليات، ومنطقتي خدمات، ومنطقة معارض، ومركزا طبيا ومركز تدريب.

-من المتوقع ضم 800 فدان للمدينة لنقل الورش والمصانع المنتشرة في الأنحاء غير المخططة بالدولة لها.

- إقامة مدابغ نموذجية على غرار المدابغ العالمية بالتعاون مع الخبرة الإيطالية.

- على مساحة 282 فدانا منطقة محطات المعالجة لمياه الصرف الصناعي والصحى والمدفن الصحى طبقا لأحدث التكنولوجيات.

-منطقة الغابة الشجرية وتروى بمياه الصرف بعد المعالجة على مساحة 280 فدانا.

-إقامة مركز تكنولوجي الدباغة وصناعة الجلود على مساحة 6000 متر مربع.

-بنية تحتية وأساسية حديثة تتغلب على جميع المشكلات البيئية التي كانت تواجه مدابغ منطقة مجرى العيون الأثرية.

-توفير مراكز خدمات عامة من بنوك وقاعات مؤتمرات ومعارض ومراكز صيانة ومنافذ تسويق، ومكاتب تراخيص ومستشفى ومركز إطفاء ومركز شرطة، ومركز اتصالات ومطاعم.

-من المقرر زيادة الإنتاج من 125 مليون قدم مربع نصف مشطب إلى 350 مليون قدم مربع كامل التشطيب سنويا.

- زيادة القيمة المضافة بإستكمال مراحل التشطيب خاصة وأن 85% من الصادرات الحالية للجلود غير مشطبة.

- خلق 25000 فرصة عمل مباشرة جديدة باستكمال مراحل المشروع و زيادة الاستثمارات الصناعية إلى 5,766 مليارات جنيه ومضاعفة الصادرات الصناعية من 170 مليون دولار إلى 800 مليون دولار سنويا.

- دعم صناعة النسيج حتى يستعيد الذهب الأبيض- القطن المصرى - مكانته العالمية وفق رؤية القيادة السياسية ويتضمن انشاء مصانع الغزل الرفيع و السميك والنسيج الدائري، مصنع الصباغة والطباعة المجهزة بأحدث الماكينات العالمية.

- تدريب القوى البشرية لاستعادة مصر مكانتها فى التصنيع والتصدير.