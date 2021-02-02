«جامع» تستعرض أمام «النواب» تطورات مشروع مدينة الروبيكي لصناعة الجلود 

عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام جلسة النواب تطورات مشروع مدينة الروبيكي، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع، أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وأشارت إلى أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي، تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة، التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليميا ودوليا، مشيرةً في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، بإجمالي 213 وحدة إنتاجية وتسكينها بالكامل لعدد 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا.

وأشارت الوزيرة، إلى الانتهاء من تخطيط 40 فدانا بالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال المستحقين من مصانع «الغراء والدباغة» حيث تصل مساحة مخطط مصانع «الغراء» لنحو 23000 م2 على مسطح مساحة 18 فدانا لعدد 41 مصنعا لعدد (49) مستثمرا، فيما تصل مساحة مخطط مصانع «الدباغة» لنحو 34000 م2 على مسطح 22 فدانا تحتوي على 96 مصنع لعدد 101 مستثمر، وجاري اتخاذ إجراءات الطرح، لافتةً إلى أنه تم أيضا اعتماد 250 مليون جنيه، لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة، لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلا عن استكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عدادات.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدانا من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع، اتساقا مع توجيهات رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلي ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنية تشمل (إقامة المصانع- الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود- وأعمال الترفيق)، وقد بلغ إجمالي نسبة الإنجاز في الإنشاءات نحو 35% حتى الآن.